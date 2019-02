6. Gütersloher Tweed Run am 28. April

Gütersloh. Am 28. April findet der Gütersloher Tweed Run statt. Der stilvolle Radausflug erfreut sich großer Beliebtheit und sowohl Teilnehmer- als auch Besucherzahlen steigerten sich seit Beginn kontinuierlich. Auch am Samstag, dem 27. April können Musikfans in Marienfeld im Zeichen von Swing und Vintage verbringen.

Mittlerweile kann man schon von einer Tradition sprechen. Der Tweed Run findet zum sechsten Mal in Gütersloh statt. Im letzten Jahr schwangen sich 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stilecht gekleidet in Tweed-Kostüme und –Anzüge, mit Schiebermütze oder Hut auf ihre liebevoll gepflegten Fahrräder.

Auch in diesem Jahr ist der Startpunkt am Stadtmuseum. Hier treffen sich die Radlerinnen und Radler ab 12 Uhr und können vor dem Start die Atmosphäre an der Museumsinsel sowie ein attraktives Rahmenprogramm genießen. Man kann sich im Retro-Look ablichten lassen und gemeinsam mit den Tänzern der Gruppe „Lindyfeld“ das Tanzbein schwingen. Für die passende Live-Musik sorgt die Band „Special Delivery Swing“. Nachdem der Startschuss gefallen ist, fahren die Teilnehmer eine ca. 10 km lange Strecke zu einem Picknick mit Kaffee, Tee und Kuchen. Danach geht es wieder zurück zum Ausgangspunkt, dem Stadtmuseum. Zum Ausklang beim Five o’Clock-Tea werden diejenigen, die ihr Outfit oder Rad besonders sorgfältig ausgewählt haben, mit Preisen belohnt.

Auch am Samstag kommen Retro-Fans beim Jazz-Festival auf ihre Kosten. Das von den Sazerac Swingers organisierte „Sazerac Jazz Fest“, das am 27. April in der Klosterpforte in Marienfeld stattfindet, bietet alles, was die Herzen echter Musikfans höherschlagen lässt. Die Sazerac Swingers haben dazu eine Reihe von internationalen Stargästen eingeladen.

Die Gütersloh Marketing nimmt ab sofort Anmeldungen für die Ausfahrt beim Gütersloher Tweed Run entgegen und bittet um schnellstmögliche Anmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist und die Plätze schnell belegt sind.

Das Anmeldeformular ist unter HYPERLINK „http://www.guetersloh-marketing.de“ www.guetersloh-marketing.de verfügbar. Interessierte können die Unterlagen auch bei der Veranstaltungsleiterin Eva Willenborg anfordern.

Die Teilnahme am Gütersloher Tweed Run beträgt 15,- €, Kinder unter 14 Jahren können ermäßigt für 5,- € mitfahren. In der Teilnahmegebühr sind die Armbinde und die Fahrrad-Ausfahrt enthalten.