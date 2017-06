Bielefeld. Zwei Wochen nach Beginn des Dauerkartenverkaufs hat der DSC Arminia Bielefeld bereits 6.500 Dauerkarten verkauft. Nachfolgend alle wichtigen Informationen zum weiteren Verkauf

Treue-Rabatt ausgelaufen

Bis zum 24. Juni hatten DSC-Fans, die auch in der Saison 2016/2017 eine Dauerkarte hatten, die Möglichkeit, ihre Dauerkarte zum Preis der vergangenen Saison zu buchen. Ab sofort sind die neuen Dauerkartenpreise gültig. Unter dem Motto „15 Spiele zahlen, 17 Spiele sehen“ kostet eine Stehplatzdauerkarte 195,00 Euro (Ermäßigt: 165,00 Euro) und eine Sitzplatzkarte 412,50 Euro (Kinder: 210,00 Euro). Kunden, die ab dem 26. Juni versehentlich den reduzierten Preis überwiesen haben, müssen die Differenz in einer zweiten Überweisung unter Angabe der Reservierungsnummer und Kundennummer nachzahlen.

Dauerkarten-Verlängerung

Alle Dauerkarteninhaber der Saison 2016/2017 haben vom DSC ein Reservierungsschreiben für die Saison 2017/2018 erhalten und können seit dem 12. Juni ihre neue Dauerkarte bestellen. Mit einer Überweisung unter Angabe der Reservierungsnummer kann der bisherige Platz in Anspruch genommen werden. Im Fan- und Ticketshop in der SchücoArena ist eine Wandlung der Reservierung seit dem 19. Juni möglich. Im Online-Ticketshop ist eine Wandlung der Reservierung wieder ab dem 3. Juli möglich. Die bisherigen Dauerkartenplätze bleiben bis zum 7. Juli reserviert. Nicht wahrgenommene Reservierungen gehen ab dem 10. Juli in den freien Verkauf. Der DSC bittet Kunden, die im Verlauf der Saison umgezogen sind, dem Club ihre neue Anschrift per E-Mail an fanshop@arminia-bielefeld.demitzuteilen.

Neukunden

Seit dem 12. Juni haben auch Fans, die in der Saison 2016/2017 nicht im Besitz einer Dauerkarte waren, die Möglichkeit, sich ihre Dauerkarte im Online-Ticketshop zu sichern. Seit dem 19. Juni können Dauerkarten im Fan- und Ticketshop in der SchücoArena und in allen bekannten DSC-Vorverkaufsstellen erworben werden.

Ticket-Preise für Einzelspiele

Im Bereich der Einzelspielkarten unterteilt der DSC die Heimspiele der Saison 2017/2018 in zwei Preis-Kategorien (Kategorie A & Kategorie B). In der Kategorie A kostet eine Einzelspiel-Stehplatzkarte 14,00 Euro (Ermäßigt: 12,00 Euro) und eine Einzelspiel-Sitzplatzkarte 29,00 Euro (Kinder: 14,00 Euro). In der Kategorie B kostet eine Einzelspiel-Stehplatzkarte 12,00 Euro (Ermäßigt: 10,00 Euro) und eine Einzelspiel-Sitzplatzkarte 26,00 Euro (Kinder: 13,00 Euro).

Die Kategorie A umfasst die Heimspiele gegen Eintracht Braunschweig, FC Union Berlin, FC St. Pauli, VfL Bochum, Dynamo Dresden, Fortuna Düsseldorf, Darmstadt 98 und MSV Duisburg. Die Kategorie B umfasst die Heimspiele gegen FC Ingolstadt, Greuther Fürth, FC Heidenheim, 1. FC Nürnberg, SV Sandhausen, Erzgebirge Aue, 1. FC Kaiserslautern, Holstein Kiel und Jahn Regensburg.

Studierenden-Block

Auch in der kommenden Saison bietet der DSC vergünstigte Eintrittskarten im Studierenden-Block (Block C-Rechts) an. Eine Dauerkarte in diesem Bereich kostet 240,00 Euro und eine Einzelspiel-Karte kostet 17,00 Euro (Kategorie A) bzw. 15,00 Euro (Kategorie B).

Anreise mit Bus & Bahn

Auch in der kommenden Saison sind alle Dauerkarten und Einzelkarten in Bussen und Bahnen in Bielefeld sowie im Bereich des Sechsers von „OWL Verkehr GmbH“ drei Stunden vor dem Spiel und drei Stunden nach dem Spiel als Fahrausweis gültig

Alle Vorteile der Dauerkarte:

– 15 Spiele zahlen, 17 Spiele sehen

– Kostenlose An- und Abreise mit „moBiel“ und „OWL Verkehr GmbH“

– Ticket-Vorkaufsrecht für Heimspiele im DFB-Pokal

– Ermäßigter Eintritt bei allen Heimspielen der U23