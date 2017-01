CREATIVA 2017 – Dortmund wird zum Nabel der kreativen Welt

Dortmund . Fünf Tage lang, vom 15. bis zum 19. März, wird die Messe Westfalenhallen Dortmund wieder zum Nabel der Welt aller, die sich in Freizeit und Beruf gestaltend betätigen. Die CREATIVA, mit rund 700 Ausstellern und 80.000 Besuchern Europas größte und vielfältigste Kreativmesse, präsentiert sämtliche Kreativprodukte und -techniken – in fünf Hallen, auf über 40.000 Quadratmetern. Zu den prominenten Gästen zählen unter anderem Tobias Milse und Anika Weimert, Gewinner der VOX-Sendung „Geschickt eingefädelt“.

Neben den Vorführungen des kreativen Handwerks, den Modenschauen und dem Bastelzirkus lockt auch die Verleihung des DORTEX Design-Awards die Handarbeit-Fans in Scharen. Außerdem ist die CREATIVA Bühne für zahlreiche Künstler und kreative Vereine aus Dortmund und Umgebung.

Kreatives Handwerk, individuell und exquisit

Auf dem exklusiven Forum „fokus.kreatives.handwerk“ in Halle 4 verkaufen ausgewählte Designer, Kunsthandwerker und freischaffende Künstler exquisite Unikate und führen ihre Fertigkeiten vor. Zum Beispiel feinwasser: Das kleine Start-up legt seinen Fokus auf Fairness und Nachhaltigkeit und versucht, die Menschen vom massenhaften Konsum billiger Kleidung wegzubringen – hin zu Lieblingsstücken, die lange gepflegt und getragen werden. Unverwechselbare, handgemalte Aquarellbilder liefern die Designs. Bedruckt werden ausschließlich fair hergestellte und hochwertige Textilien im Digitaldruckverfahren. Damit werden selbst feinste Farbverläufe so wiedergegeben, dass sie auch nach langer Zeit noch extrem leuchtkräftig sind. Auf der CREATIVA wird feinwasser exklusive Workshops anbieten.

Aktionsbühne Halle 4: Modenschauen und aktuellste Trends Studierende des Fachbereichs Textil der Universität Paderborn präsentieren auf der Aktionsbühne in Halle 4 Techniken, Materialien und tolle Modenschauen. Die Mode-Textil-Designstudentin Julia Sommerfeld hat zum Abschluss ihres Studiums die „Dream Collection“ entworfen – inspiriert durch Märchen und Walt Disney. Über ein halbes Jahr hat sie allein für das Kleid „Cinderella“ benötigt und 3.000 Federn in zehn verschiedenen Blautönen einzeln per Hand angenäht. Sechs Lagen verschiedenfarbigen Tülls sorgen für das Volumen, die Korsage wurde mit Textilfarbe gefärbt. Dieses Unikat und viele andere pompöse Kleider können Besucherinnen im Rahmen der Paderborner Modenschau unter Leitung von Prof. Alexandra Kürtz bewundern.