578 bestätigte Corona-Infektionsfälle im Kreis Paderborn

Kreis Paderborn .Im Kreis Paderborn sind insgesamt 578 Menschen positiv auf eine Coronavirus-Infektion (COVID-19) getestet worden, Stand: 29. April, 11:00 Uhr. Gegenüber dem Vortag sind kreisweit vier Fälle (einer in Bad Lippspringe, drei in Paderborn) dazu gekommen.

Die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus SARS-CoV-2-Infizierten schlüsselt sich auf wie folgt:

Altenbeken: 10

Bad Lippspringe: 15 (+1)

Bad Wünnenberg: 28

Borchen: 12

Büren: 31

Delbrück: 61

Hövelhof: 46

Lichtenau: 11

Paderborn: 311 (+3)

Salzkotten: 53

Die Zahl der Genesenen ist gestiegen: 372 Menschen (ein Plus von 12 gegenüber dem Vortag) sind wieder gesund, haben also eine COVID-19-Erkrankung überstanden. Die aufgeschlüsselte Gesamtzahl der Genesenen mit Differenz zum Vortag in Klammern:

Altenbeken: 5

Bad Lippspringe: 8 (+1)

Bad Wünnenberg: 26

Borchen: 7

Büren: 10 (+1)

Delbrück: 51 (+1)

Hövelhof: 33

Lichtenau: 7

Paderborn: 198 (+7)

Salzkotten: 27 (+2)

Keine zusätzlichen Todesfälle: 26 Menschen aus dem Kreis Paderborn, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, sind verstorben. Eine erfreuliche Nachricht gibt es aus den Krankenhäusern: 11 Patienten (8 weniger gegenüber dem Vortag), werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, 4 davon auf Intensiv.

Aktuell sind 180 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.