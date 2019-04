HalleWestfalen. Es ist sicherlich nicht vermessen zu schreiben, dass das GERRY WEBER STADION sein konzertantes Zuhause sein könnte, denn Peter Maffay gab in der ostwestfälischen Eventarena bis dato zwölf Konzerte – davon zwei Gastspiele mit dem Musical-Abenteuer „Tabaluga“. So ist Deutschlands erfolgreichster Rockmusiker der Künstler mit den häufigsten Gigs in HalleWestfalen. Der erste Auftritt des heute 69-jährigen Musikstars hat unter dem Tour-Titel „Sechsundneunzig“ vor fast 23 Jahren, am 14. September 1996, mit 20.000 Fans stattgefunden und letztmalig gastierte Maffay dort gemeinsam mit seiner Band am 25. Februar 2018 im Rahmen der umjubelten „MTV Unplugged Tour“. All diese Haller Konzerte haben zu einer seit rund 23 Jahren andauernden musikalischen Zeitreise geführt und fast 100.000 Zuschauer begeistert. „Peters Konzerte haben sozusagen ‚Heimspiel-Charakter‘ bei uns“, sagt Ralf Weber (Prokurist GERRY WEBER MANAGEMENT & EVENT), der zu dem Künstler seit mehr als zwei Jahrzehnten eine persönliche Freundschaft pflegt und ihn bereits mit einem „Walk of Fame-Stern“ auf der Roger-Federer-Allee, der Zufahrtsstraße zum GERRY WEBER STADION, würdigte.

Genau zwei Jahre werden im Februar 2020 nach seiner erfolgreichen „MTV Unplugged-Tour“ verstrichen sein, wenn Peter Maffay auf die Konzertbühnen zurückkehrt. 22 Städte stehen auf dem Tour-Programm – von Kiel bis München und von Köln bis Berlin sind wieder fast alle großen Hallen dabei. Wie das GERRY WEBER STADION. Bereits zum 13. Mal macht der deutsche Rockstar Halt in der ostwestfälischen Eventarena und präsentiert am 23. März (Montag) 2020, ab 19.00 Uhr, seine neue Tournee „50 Jahre Peter Maffay – Live 2020“, bei der es diesmal laut wird! Maffay und seine Band haben ein Rockalbum mit neuen Titeln eingespielt, denn obwohl der Sänger in diesem Jahr sein 50. Bühnenjubiläum und seinen 70. Geburtstag feiert, möchte er nichts wiederholen und nichts recyceln. „Wir blicken nicht zurück, wir konzentrieren uns auf das, was uns heute beschäftigt“, sagt Maffay.

Deutschlands beliebter Rockmusiker und seine Band freuen sich schon jetzt auf die Jubiläumstour. „Wir sind dankbar, dass es so viele Menschen gab und gibt, die uns begleitet, gefordert und motiviert haben, und die immer noch an unserer Seite sind“, sagt Peter Maffay. „Auch wenn es vielleicht ein bisschen abgedroschen klingt, aber es ist wahr, und man kann es nicht oft genug sagen: Das Publikum ist das Wichtigste, ohne das Publikum ist alles nichts.“ Seine Fans sind für Maffay daher fast wie langjährige Freunde, die weiter entfernt wohnen: „Man kann sie nicht so oft treffen, wie man gerne möchte, aber spätestens nach ein, zwei Jahren sollte man sich wiedersehen, damit die Verbindung nicht abreißt. Das Schönste ist, wenn es sich dann so anfühlt, als sei man gestern erst auseinander gegangen. Das sind Momente, die man mit nichts aufwiegen kann. Uns bedeutet diese Gemeinschaft sehr viel. Das Jubiläum wollen wir ausgiebig mit einem Album und einer Tour feiern.“