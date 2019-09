Auf der M.O.W. gibt es doppelten Grund zu feiern: 50 Jahre Messezentrum Bad Salzuflen und 35 Jahre M.O.W

Bad Salzuflen. Seit nun 50 Jahren ist das Messezentrum Bad Salzuflen als fester Standort für professionell durchgeführte Fach- und Publikumsveranstaltungen nicht mehr wegzudenken. Mit viel Mut und Unternehmergeist prägen die beiden Geschäftsführer Andreas Reibchen und Bernd Schäfermeister seit Jahrzehnten das Messezentrums Bad Salzuflen.

Mit Erfolg: Bad Salzuflen belegt aktuell Platz 13 im Ranking der deutschen Messestandorte mit den größten Ausstellungskapazitäten. Einzigartig ist zudem, dass das Messezentrum ein rein privatwirtschaftlich betriebenes Familienunternehmen, in dritter Generation der Gründerfamilie Reibchen, ist. Jährlich finden auf dem Gelände rund 30 Veranstaltungen mit mehr als 250.000 Besuchern statt.

Seit 35 Jahren hat auch die Möbelmesse M.O.W. am Messezentrum Bad Salzuflen ihre feste Adresse. Auf 85.000 Quadratmetern präsentieren in diesem Jahr 482 Aussteller, davon 56 % aus dem Ausland, die Trends von Morgen. Dazu gehören neben dunklen Blautönen auch Möbel in Erdfarben und weichen Grautönen. Diese Trends zeigen, dass das Bedürfnis wächst, in seinen eigenen vier Wänden einen Rückzugsort vom stressigen Alltag zu schaffen.

Die Möbelbranche ist vielfältig gefordert. Auch Themen wie Nachhaltigkeit, Multifunktionalität und Smart Living spielen bei den Trends 2020 eine bedeutende Rolle. Beim Kauf von Möbeln achtet der Kunde verstärkt auf die Materialien und greift zunehmend auf umweltverträgliche Produkte und heimische Hölzer zurück. Aufgrund der steigenden Wohnungsknappheit in Ballungsräumen werden die Wohnungen kleiner und die Möbel flexibler.

Möbelhersteller entwickeln immer mehr intelligente Angebote für ihre Kunden, die sich in verschiedenen Szenarien einsetzen lassen. Auch smarte Technologien stürmen den Markt: Per Smartphone oder Tablet lässt sich bequem von unterwegs aus der Kühlschrank auffüllen, die Wassertemperatur der Dusche regeln oder auch Kaffee kochen.

Doch Messe ist nicht nur Markt. Messe ist Ware und Menschen. Unterstrichen wird dieses Motto seit Neuestem durch die Fassade der Messehallen, auf der 180 überlebensgroße Figuren zu bestaunen sind. Messen und Events sind für Menschen und werden von Menschen gemacht. Sehen, fühlen und erleben – der Besucher bekommt die Gelegenheit, auf der Messe in direkte Kommunikation mit dem Aussteller zu treten.

Text: Julia Niemeyer/ Fotos: Jürgen Riedel