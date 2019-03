50 Jahre auf Tuchfühlung mit den Tieren

Detmold. Vogelpark Heiligenkirchen öffnet am 23. März Detmold-Heiligenkirchen. Der Vogelpark Heiligenkirchen startet am Samstag in eine ganz besondere Saison: Der Tierpark wird in diesem Sommer 50 Jahre alt.

Bereits jetzt trainiert Tierpflegerin Kristine Böhm mit dem Gelbbrustara Paula das Fliegen und Kuscheln – über den Winter haben sich die zwei gut eingespielt und freuen sich nun auf die Besucher. Denn auf der Streichelwiese für zahme Papageien und in der begehbaren Wellensittichvoliere können Groß und Klein die Tiere hautnah erleben.

Über den Winter ist außerdem eine neue Entspannungsoase am Wasser entstanden: Im Australien-Gelände lässt sich nun wunderbar auf Sonnenliegen und Naturstämmen verweilen oder picknicken, während die Kleinen am Bachlauf spielen können. Beobachtet werden sie dabei vielleicht von den beiden neuen Kängurus: Die Jungtiere sind vor kurzem aus dem Zoo Neuwied nach Heiligenkirchen gezogen. Mit ihren größeren Artgenossen verstehen sie sich schon gut, vor den Emus hingegen haben sie noch ein wenig Respekt. Gelassener ist da „Peli“, der Rosapelikan. Viele Besucher kennen ihn und seine Artgenossen von den Tierfütterungen, wenn sie mit ihren Riesenkescher-Schnäbeln den Fisch fangen. „Peli“ ist das älteste Tier im Vogelpark und schon fast so alt wie sein Zuhause: Seit 1979 lebt er in Heiligenkirchen. Am Gang mag der Besucher erkennen, dass er nicht mehr der Jüngste ist, aber wohl fühlt er sich hier noch immer, versichert Gründerfamilie Eckstein, die den Vogelpark mittlerweile in dritter Generation betreibt.

Wenn die Temperaturen wärmer werden, dürfen auch Bella und Florian, die beiden Senioren-Kaninchen aus dem Detmolder Tierheim, in ihr Außengehege ziehen. Für sie wird es die erste Saison im Vogelpark, ebenso wie für einen Pelikan und den bedrohten Bali-Star, die neu eingezogen sind. Das 50-jährige Bestehen soll im Sommer mit einem Fest gefeiert werden. Außerdem können sich Kindergärten aus dem Kreis Lippe auf eine besondere Überraschung im Jubiläumsjahr freuen. Schon jetzt blühen viele Frühlingsblumen und das Vogelparkteam und die gefiederten Bewohner freuen sich auf die Besucher. Mittlerweile sind alle steilen Stücke des Rundweges befestigt, sodass Familien mit Kinderwagen und Menschen mit Bewegungseinschränkungen ein noch schöneres Naturerlebnis im Vogelpark genießen können. Geöffnet ist der Vogelpark ab Samstag täglich von 9 bis 18 Uhr.