50-jähriges Bestehen des Westfälischen Golf-Clubs Gütersloh

Gütersloh. Ein rauschendes Fest in toller Atmosphäre! 450 Gäste feierten am Samstag, den 06.07.2019 das 50-jährige Bestehen des Westfälischen Golf- Clubs Gütersloh. Pünktlich zu Beginn des Festes setzte der zwar langersehnte, aber zu dieser Stunde unpassende Regen ein. Dadurch konnten die extra eingerichteten Terrassen und Freiluft-Lounges nicht genutzt werden, was aber der Stimmung keinen Abbruch tat. So kamen alle Besucher schnell in das sehr geschmackvoll ausgestattete Festzelt und ließen sich von der tollen Atmosphäre einfangen.

Die Ehrengäste, Landtagspräsident Herr André Kuper, der Landrat des Kreises Gütersloh Herr Sven-Georg Adenauer, die stellvertretende Bürgermeisterin Güterslohs Frau Monika Paskarbies, der Präsident des deutschen Golf-Verbandes Herr Claus M. Kobold sowie des Präsidenten des Golf-Verbandes Nordrhein-Westfalen Herr Ekkehard Schieffer, wie auch die große Zahl der Mitglieder feierten einen großartigen Festabend. Nach der Begrüßung durch den Präsidenten Hans-Günter Schucht führten der amtierende Head-Pro Jan-Patrick Sors und der Head-Pro von St. Leon-Roth Frank Adamowicz als Moderatoren durch den Abend.

In kleinen Interviews wurden Mitglieder mit besonderer Geschichte aus dem Club angesprochen und mache Erinnerung an alte Zeiten wurde wieder lebendig. Als prominenter Stargast des Abends hat Bernd Stelter den Golfsport und die Golfer in seiner humorvollen Art beleuchtet und durchleuchtet, manche Schwachstellen durchschaut und den Saal zu Lachsalven und zum Toben gebracht. Die Ems-Perlen hatten in Sekunden dafür gesorgt, dass die Tanzfläche sich als zu klein erwies. Von der Jugend bis zu den Senioren erwiesen sich die Golfer als tanzfreudiges Publikum. Ein wirklich schöner Festabend war der Abschluss einer gelungenen Festwoche die mit Turnieren und einem „Tag der offenen Tür“ viele Mitglieder, Gäste und interessierte angelockt und begeistert hat. Dem Club-Gastronomen Christian Tegeler und seinem Team, wie auch dem Festausschuss wurde viel Lob für diese gelungene Veranstaltung, dem herausragenden Gala-Dinner und der perfekten Organisation zugesprochen. Der westfälische Golf-Club Gütersloh freut sich schon heute auf das nächste Jubiläum!