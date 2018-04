5. Gütersloher Tweed Run: Nur noch wenige Plätze frei

Wer noch am 5. Gütersloher Tweed Run teilnehmen möchte, der muss sich beeilen. Es sind nur noch wenige Plätze zu vergeben.

Güterloh. Retro-Fans zählen schon die Tage bis zum 29. April. Denn an diesem Sonntag findet der 5. Gütersloher Tweed Run statt. Und den sollten sich Vintage-Fans nicht entgehen lassen, denn neben stilvoll gekleideten Tweedern und historischen Fahrrädern überzeugt die beliebte Veranstaltung auch mit einem attraktiven Rahmenprogramm.

Treffpunkt ist ab 12 Uhr am Stadtmuseum. Hier kann man sich die Wartezeit mit einem Bummel durch die Ausstellungen vertreiben. Wer Lust hat, kann sich im Foto-Studio von Axel Wolff als Erinnerung an diesen Tag stilgerecht ablichten lassen. Und auch dieses Mal gibt es Live-Musik: Es spielt die „Special Delivery Swing“.

Start des Tweed Run ist um 14 Uhr. Der Hinweg führt vom Stadtmuseum über Pavenstädt bis nach Marienfeld, wo an der Klosterpforte eine Pause gemacht wird, in der die Möglichkeit für ein Picknick besteht. Der Rückweg führt auf befestigten Radwegen durch die grüne Umgebung von Gütersloh zum Stadtmuseum zurück. Hier werden gegen 17 Uhr zum five ó clock tea die schönsten Fahrräder, die schönste Frisur sowie das schönste Outfit gekürt.

Wer sich noch anmelden möchte, erhält das Anmeldeformular direkt bei Eva Willenborg unter der Telefonnummer 05241-2 11 36 41 oder per Emaileva.willenborg@guetersloh-marketing.de.