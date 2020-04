487 laborbestätigte Coronainfektionen, neun Todesfälle

Gütersloh. Im Kreis Gütersloh gibt es aktuell, das heißt zum Stand 6. April, 12 Uhr, insgesamt 487 (Vortag: 481) laborbestätigte beziehungsweise klinisch bestätigte Coronainfektionen. Davon gelten 243 (Vortrag: 234) Personen als genesen und 234 (Vortag: 243) als noch infiziert. Von diesen 234 Personen befinden sich 202 (Vortag: 217) in häuslicher Quarantäne und nach Angabe der vier Krankenhäuser 23 (Vortag: 26) in stationärer Behandlung. 8 (Vortag: 6) davon werden intensivpflegerisch versorgt, 5 (Vortag: 5) müssen beatmet werden. Bisher sind im Kreis Gütersloh 9 Todesfälle (Vortag 4) zu verzeichnen.

Die neuen Todesfälle betreffen 5 Personen im Alter zwischen 79 und 95 Jahren. Die steigenden Todesfälle resultieren daraus, dass die Kliniken mittlerweile, so einer ihrer Vertreter, vermehrt hochbetagte Patienten behandeln, die mit COVID-19 infiziert seien. Sie gehören zu den Risikogruppen. Da diese Personen deutlich älter sind und mitunter an Vorerkrankungen leiden, steige auch die Sterberate. Zu Beginn habe man vor allem Reiserückkehrer aus den Skigebieten behandelt.

Anmerkung: Aufgrund eines technischen Problems in Folge des Neuaufset-zen der zu Grunde liegenden Datenbank ist heute eine kartografische Darstellung der Zahlen nicht möglich und die Bekanntgabe der Zahlen verzögerte sich erheblich. Am Wochenende hatte es zudem einen Übermittlungsfehler zwischen Kliniken und Kreis gegeben, so dass die Zahl der intensivmedizinisch zu behandelnden Patienten sehr stark in der Statistik gestiegen war. Dass ein Übermittlungsfehler die Ursache war, konnte erst heute geklärt werden können.

Kommune: Bestätigte Fälle aktuell Bestätigte Fälle Vortag Borgholzhausen 13 13 Gütersloh 105 102 Halle (Westf.) 29 29 Harsewinkel 49 49 Herzebrock-Clarholz 23 23 Langenberg 14 14 Rheda-Wiedenbrück 59 59 Rietberg 53 52 Schloß Holte-Stukenbrock 29 29 Steinhagen 46 45 Verl 28 28 Versmold 27 26 Werther (Westf.) 12 12 Summe 487 481 Davon genesen: 243 234 Anzahl verstorben: 9 4

