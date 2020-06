45 positive Befunde in der übrigen Bevölkerung, 1.665 Diagnosezentrumsbefunde liegen vor, 3 positive Fälle

Kreis Gütersloh. Im gesamten Kreis Gütersloh sind aktuell, Stand 25. Juni, 15 Uhr, 45 Personen, die keinen direkten Bezug zur Firma Tönnies haben, mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 13 Personen mehr als gestern. Viele von ihnen haben jedoch einen mehr oder weniger direkten Kontakt zu Beschäftigten der Firma Tönnies.

Im Diagnosezentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) am Carl-Miele-Berufskolleg, das am 23. Juni mittags die Arbeit aufgenommen hatte, wurden 2.521 Abstriche genommen. Zum Stand heute, 15 Uhr, lagen 1.655 Befunde vor, davon war 3 positiv. Die Differenz zu Aussagen, die bereits in der Öffentlichkeit gemacht worden sind, kommt durch die Zählweise zustande. 1 Befund ist positiv, zwei sind ‚schwach positiv‘, das heißt das Ergebnis ist weniger eindeutig. In Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) und dem Landeszentrum für Gesundheit werden diese Fälle zu den positiven gezählt.