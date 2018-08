45. Detmolder Kunsttage 2018

Verwoben – Verflochten – Verknüpft

Detmold. Fäden, zu Bildern verknüpf; Teebeutel, zu Kokons verflochten und gemalte Gewebe. Elektrokabel, Zelluloid und Absperrbänder – Materialien, die der Betrachter nicht spontan mit Textilkunst assoziiert: während der 45. Detmolder Kunsttage vom 08.09. bis 14.09.2018 zeigen 8 Künstlerinnen und Künstler sowie Studierende der Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur in der Stadthalle Detmold Arbeiten zum Thema „Verwoben-Verflochten-Verknüpf – Textile Techniken in der Kunst“. Aufgrund der Sanierungsarbeiten an der Stadthalle wird die Ausstellung in diesem Jahr auf 2 Etagen im Kopfbau des historischen Gebäudes zu sehen sein – im seitlichen Foyer und dem darüber liegenden Saal.

Weniger Platz im Innenraum – ein Grund, mit der Ausstellung auch nach draußen zu gehen! Zum Thema „ Verwoben-Verflochten-Verknüpft – eine Stadtskulptur für Detmold“ führte der Verein Kunstmarkt Detmold e.V. gemeinsam mit der Hochschule OWL der Leitung von Prof. Ernst Thevis und Cengiz Hartmann einen fachübergreifenden Workshop durch. Die ausgewählten Entwürfe der Studierenden werden Anfang September aufgebaut und zeitgleich mit der Ausstellung auf dem Vorplatz der Stadthalle zu sehen sein.

Die Ausstellung wird am 08.09. und 09.09. begleitet von einem vielfältigen Musikprogramm auf der Open Air Bühne. Am Samstag werden „Jule Rockt“ aus Bielefeld zu Besuch sein, gefolgt vom Hamburger Singer/Songwriter „Lukas Droese“ und dem großartigen Mainzer Popduo „Bender und Schillinger“. Am Sonntag steht regionale musikalische Vielfalt auf der Bühne: Jazzfrühschoppen mit dem „Blue Moon Trio“, „The Yodeling Nightingales“ am Nachmittag und zum Abschluss das Orchester „Lippe Music“.

Der Markt der Kunsthandwerker im Schlosspark, jährlicher Besuchermagnet, zeigt mit über 100 Ausstellern aus dem In-und Ausland Beliebtes und Ungewohntes aus Holz, Leder und Metall, Schmuck, Kleider, Kinderspielzeug und vieles mehr.

Ein breites kulinarisches Angebot von Fish-and-Chips bis Kaffee und Kuchen sowie Angebote für Kinder am Nachmittag machen das Wochenende perfekt.

Eröffnung der Ausstellung am Freitag, den 07.09.2018 um 19.30 Uhr in der Stadthalle

Markt der Kunsthandwerker am 08.09. und 09.09.2018 von 10.00 bis 18.00 Uhr

Vom 08.09. bis 14.09. täglich geöffnet von 11.00 bis 18.00 Uhr, der Eintritt ist frei

Foto: © Kunstmarkt Detmold