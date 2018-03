33. Brückenmarkt in Vlotho

Vlotho. Eine der traditionsreichsten Kirmesveranstaltungen in der Region wirft ihre Schatten voraus. Vom 23. bis 25. März 2018 jährt sich der Vlothoer Brückenmarkt bereits zum 33. Mal. Seinen Namen hat der Markt von seinem Veranstaltungsort unter der Weserbrücke. Dies schafft nicht nur eine ganz besondere Atmosphäre, sondern hat für die Besucher den Vorteil, dass große Teile des Geländes überdacht sind und die zahlreichen Angebote auch bei schlechter Witterung trockenen Fußes erreichbar sind. Auch in diesem Jahr konnte die Vlotho Marketing GmbH und die Werbe- und Interessengemeinschaft Vlotho e.V. als Veranstalter wieder zahlreiche Fahr- und Unterhaltungsgeschäfte gewinnen. Für rasanten Fahrspaß sorgen u.a. Twister, ein Breakdancer und natürlich darf der Autoscooter nicht fehlen. Für die kleinen Besucher wird es wieder das bekannte Kinderkarussells den Rainbow Truck und den Babyflug geben. Wer sein Glück herausfordern will kann dies bei den verschiedensten Geschicklichkeits- und Verlosungsspielen tun. Für das leibliche Wohl gibt es Getränkestände, Bratwurst und Grillwaren, einen Fischwagen, Crépes und Popcorn, Eis, Schmalzkuchen, Pommes, Pizza, Pilze und natürlich die traditionellen Süßwaren- und Mandelwagen. International wird es außerdem in diesem Jahr wieder mit ungarischen Langos und asiatischen Köstlichkeiten. Eine der traditionsreichsten Kirmesveranstaltungen in der Region wirft ihre Schatten voraus. Vom 23. bis 25. März 2018 jährt sich der Vlothoer Brückenmarkt bereits zum 33. Mal. Seinen Namen hat der Markt von seinem Veranstaltungsort unter der Weserbrücke. Dies schafft nicht nur eine ganz besondere Atmosphäre, sondern hat für die Besucher den Vorteil, dass große Teile des Geländes überdacht sind und die zahlreichen Angebote auch bei schlechter Witterung trockenen Fußes erreichbar sind. Auch in diesem Jahr konnte die Vlotho Marketing GmbH und die Werbe- und Interessengemeinschaft Vlotho e.V. als Veranstalter wieder zahlreiche Fahr- und Unterhaltungsgeschäfte gewinnen. Für rasanten Fahrspaß sorgen u.a. Twister, ein Breakdancer und natürlich darf der Autoscooter nicht fehlen. Für die kleinen Besucher wird es wieder das bekannte Kinderkarussells den Rainbow Truck und den Babyflug geben. Wer sein Glück herausfordern will kann dies bei den verschiedensten Geschicklichkeits- und Verlosungsspielen tun. Für das leibliche Wohl gibt es Getränkestände, Bratwurst und Grillwaren, einen Fischwagen, Crépes und Popcorn, Eis, Schmalzkuchen, Pommes, Pizza, Pilze und natürlich die traditionellen Süßwaren- und Mandelwagen. International wird es außerdem in diesem Jahr wieder mit ungarischen Langos und asiatischen Köstlichkeiten.

Geöffnet ist der Markt am Freitag und Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 19 Uhr. Besonders der Freitag lockt erfahrungsgemäß viele überwiegend jugendliche Besucherinnen und Besucher an. Dann gelten nämlich die Gutscheine für Fahrgeschäfte, die in den Tagen vor dem Markt verteilt werden. Sie berechtigen zu zwei Fahrten, von denen nur eine bezahlt werden muss. Am Sonntag flirtet Vlotho mit dem Frühling. Neben dem Kirmesvergnügen haben auch viele Einzelhandelsgeschäfte geöffneten und locken mit tollen Angeboten. Wer (frühlings-)frischen Wind in die Schränke bringen möchte, hat von 13 bis 18 Uhr Gelegenheit zum entspannten Einkaufsbummel in der Innenstadt. Ideen für frische Frühlings-Deko gibt es zudem von Vlothoer Floristen, die sich für den verkaufsoffenen Sonntag mit ihren Ideen ebenfalls in der Innenstadt präsentieren.