Vielfältiges Rahmenprogramm in Bünde von 2.-8. Mai

Bünde. Bünde besitzt seit 300 Jahren das Stadtrecht. Zu diesem besonderen Anlass gibt es ein buntes Veranstaltungsprogramm für Jung und Alt:

2. Mai: Filmvorführungen mit musikalischer Umrahmung im Universum Bünde

Den Auftakt zur Veranstaltungsreihe bildet ein Filmabend am 2. Mai um 19.30 Uhr im Universum Bünde, organisiert vom Kulturbeirat und dem Förderverein Universum e.V.. Gezeigt werden die Filme „Bünde um 1930“ und „Bünde – Eine Stadt im Zeitsprung“. Eröffnet wird der Abend von Bürgermeister Wolfgang Koch. Der Shantychor der Marinekameradschaft Bünde sowie Ian Tray, der Gewinner der „Goldenen Else“, werden den Abend musikalisch umrahmen. Einlass ist um 19Uhr, der Eintritt ist frei!

5. Mai: Museum Bünde zeigt Stadtausstellung und lädt zum Museumsfest „Höher, weiter, schneller – vom Aufstieg der Städte – Bünde und der Rest der Welt“.

So heißt die Sonderausstellung, die ab 5. Mai im Museum Bünde zu sehen ist. Passend zum Jubiläum „300 Jahre Stadtrechte“ zeigt die Ausstellung die Geschichte der Stadtentwicklung von den ersten Städten über die ersten von den Römern ge gründeten Städte in Mitteleuropa, den mittelalterlichen Städten, dem Aufbruch in die Neuzeit, den Städten der Industrialisierung, den am Autoverkehr orientierten Städten bis hin zur ökologisch und nachhaltig angelegten Stadtplanung von heute. Ein besonder es Augenmerk liegt auf den Städten der Zukunft. In einigen Jahrzehnten werden mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben. Es werden zunehmend Megacities mit mehr als 30 Millionen Einwohnern entstehen.

Der Abiturjahrgang des Erich – Gutenberg – Berufskollegs in Bünde entwickelte zu diesem Thema in einem Schulprojekt Modelle und verschiedene Filmclips, die im Rahmen der Ausstellung in einer besonderen Abteilung mit dem Titel „Die Stadt der Zukunft“ präsentiert werden. Auf diese Weise nehmen auch die von den Schülerinnen und Schülern gestalteten Beiträge das Prinzip der Gesamtausstellung auf: an jedem Thema einen Bezug zur Stadt Bünde zu suchen. Parallel dazu wird vom 3. Mai bis 21. Juni eine Wanderausstellung zu den Auswirkungen und Folgen der Stadtrechtsverleihungen und Reformen aller ravensbergischen Akzisestädte gezeigt. Eröffnet wird die Stadtausstellung am 5. Mai um 11.30 Uhr von Bürgermeister Wolfgang Koch und Museumsleiter Michael Strauß. Anschließend wird zum Museumsfest eingeladen! Neben regionalen Produkten beim Bauernmarkt sowie einem vielfältigen Speisen – und Getränkeangebot bieten der Imkerverein, der Paläontologische Arbeitskreis, die Kreisjägerschaft, die Theatergruppe Spradow und viele weitere Akteure einen abwechslungsreichen Nachmittag im Museum. Neben einer Museumsrallye für Kinder gibt es auch Führungen durch die Ausstellungen um 12.30 Uhr, 14.00 Uhr und 16.00 Uhr. Der Eintritt ist frei!