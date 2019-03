30 Osterlaufbotschafter in den „diplomatischen Dienst“ aufgenommen

Paderborn. Zahlreiche Sportlerinnen und Sportler waren dem Ruf des SC Grün-Weiß gefolgt und hatten sich als Botschafter für den Paderborner Osterlauf’ beworben. Vergangenen Freitag erfolgte die offizielle Einführung der Botschafter durch SC Grün-Weiß Präsident Wolfgang Krenz, Osterlauf-Organisationsleiter Christian Stork und Projektkoordinator Jan Braun.

Ausgestattet mit einer Ernennungsurkunde und dem offiziellen „Botschafter-Shirt“, vertreten jetzt 30 begeisterte Läuferinnen und Läufer Deutschlands City Lauf Nummer 1, nicht nur national, sondern auch international. Ihre Passion ist das Laufen und ihre Mission heißt jetzt, den Osterlauf noch bekannter zu machen und Läuferinnen und Läufer mit dem Osterlauffieber zu infizieren.

Vorab hatte bereits Tanja Neumeier den Osterlauf-Sieger 2018 über die 10km Distanz, Emmanuel Kiprono in Kenia besucht und die Botschaft nach Ostafrika gebracht. Elmar Sprink ist derzeit schon auf Mallorca im Trainingslager und Friederike Hegemann in Paraguay in Sachen Osterlauf unterwegs. Den weitesten Weg und 5 Stunden Fahrzeit nahm Nadine Braun aus Werder an der Havel in Kauf, um pünktlich zur Verleihung am Freitag in Paderborn zu sein. Die ehemalige Paderbornerin liebt das Reisen in Verbindung mit aufregenden Marathonläufen. Im letzten Jahr war Nadine in New York und dieses Jahr reist sie nach Chicago, St. Petersburg und Berlin.