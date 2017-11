30.11.2017 – Start up your Career! – Founders Night der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) und der Founders Foundation

Am 30. November 2017 findet die Founders Night, organisiert von der Founders Foundation zusammen mit der Fachhochschule des Mittelstands (FHM), statt. In diesem Jahr dreht sich alles um das Thema: „Start up your Career!“. Um 17.30 Uhr startet die Veranstaltung im Bielefelder Pioneers Club für alle Interessierten.

Warum ist genau jetzt die beste Zeit zum Gründen? Was muss man bei der Gründung eines Unternehmens oder für die eigene Selbstständigkeit beachten?

Für diese und weitere Fragen sowie viele hilfreiche Tipps sind an diesem Abend auf dem Podium:

• Sebastian Borek, CEO und Mitbegründer der Founders Foundation, einem der größten Startup Ecosystem Builder in Europa. Er ist selber erfahrener Startup Gründer, Investor und Digitalisierungsexperte. Zuvor war der 43-Jährige bei Pixelpark New York, der ProSieben-Sat.1 Group, bei Bertelsmann und dem Company Builder Finleap beruflich aktiv.

• Eyüp Aramaz, Gründer und CEO von Foodtracks. Der FHM-Alumnus sowie Founders Camp-Alumnus hat aus seinem Traum und seiner Vision, so sagt er selber, etwas „Einzigartiges“ geschaffen und möchte seine Erfahrungen an andere Gründer weitergeben.

• Prof. Dr. Richard Merk, Geschäftsführer und Mitbegründer der Fachhochschule des Mittelstands (FHM). Ihm liegt das Thema Gründung besonders am Herzen, weshalb im Curriculum der FHM für jeden Studierenden unabhängig von seinem Studiengang die Erstellung eines Businessplans vorgesehen ist. Im Anschluss an die Podiumsdiskussion gibt es eine gemütliches Get-together bei Getränken und Snacks.



Infos und Anmeldung:

Datum & Uhrzeit: 30. November 2017, 17.30 Uhr

Ort: Pioneers Club, Ritterstraße 8, 33602 Bielefeld

Anmeldung: Katja Altenbernd (FHM), altenbernd@fh-mittelstand.de