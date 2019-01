30.000 Euro für Ausbildung

Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für Lippe-Detmold fördert mit 30.000 Euro erneut die Arbeit des Chance Ausbildung Lippe e.V.

Paderborn/Detmold. Der gemeinnützige Verein Chance Ausbildung Lippe (CAL e.V.) hat bereits 154 erfolgreichen Absolventen durch Ausbildung den Einstieg in eine berufliche Zukunft ermöglicht. Mit einer großzügigen Spende in Höhe von 30.000 Euro unterstützt die Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für Lippe-Detmold die Weiterführung der wertvollen Arbeit des CAL e.V. für Lippe auch in diesem Jahr.

„Jeder hat die Chance auf eine Ausbildung verdient! Sie sichert den grundlegenden Einstieg in die Berufswelt und dazu leisten wir sehr gerne einen Beitrag“, leitet Hans Laven, Vorsitzender der Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für Lippe-Detmold, die symbolische Spendenübergabe an Landrat Dr. Axel Lehmann, stellvertretender Vorsitzender des CAL e.V., ein. Lehmann betont den enormen gesellschaftlichen Beitrag dieser Vereinsarbeit: „Junge Erwachsene, die in einem regulären Auswahlverfahren nicht berücksichtigt wurden, finden ihre Chance auf eine Berufsausbildung beim CAL e.V. und werden hier intensiv durch unsere Mitarbeiterinnen betreut“, erläutert er. „Ich habe mich beim CAL e.V. sofort verstanden und aufgehoben gefühlt“, erzählt Nadine Weber, Auszubildende als Kauffrau für Büromanagement im ersten Jahr bei der symbolischen Spendenübergabe. Ihr gelang der Start in das Berufsleben dank CAL e.V. nach Umwegen. „Ob junge Mutter, schlechte Abschlussnoten, private Hemmnisse oder ein unglückliches Ausbildungsverhältnis – die Hintergründe der Auszubildenden beim CAL e.V. sind so vielfältig wie unser Angebot. Mittlerweile haben wir in fast 50 Berufen mit lippischen Unternehmen, Städten und Gemeinden ausgebildet“, berichtet Dr. A. Heinrike Heil, Geschäftsführerin beim CAL e.V.

In Zusammenarbeit mit dem Kreis Lippe, der Stadt Detmold und lippischen Unternehmen werden durch den CAL e.V. zusätzliche Ausbildungsstellen geschaffen und eine qualifizierte, individuell betreute Ausbildung ermöglicht. Dabei begleitet der Verein die Auszubildenden und Kooperationspartner von der Bewerberauswahl bis zur Zeugnisvergabe.

„Wir unterstützen die Auszubildenden mit zusätzlichen Seminaren, Coachings und Lernangeboten, die vor allem kleinere Betriebe von sich aus gar nicht ermöglichen könnten. Auch hier sind wir auf die Unterstützung durch Spenden angewiesen“, bedankt sich Dunja Weidmann, Ausbildungsleiterin beim CAL e.V.

Auch in diesem Jahr werden noch Auszubildende gesucht. Aktuelle Ausbildungsangebote werden regelmäßig unter www.cal-ev.de veröffentlicht:

INFO:

Gemeinsam mit Kooperationsbetrieben bietet der CAL e.V. zusätzliche Ausbildungsplätze in Lippe für junge Menschen in besonderen Situationen. Eine individuelle und intensive Betreuung durch die Mitarbeiterinnen des Vereins, Coachings, Seminare und Lernangebote unterstützt die Auszubildenden über die gesamte Ausbildung hindurch. Das Ausbildungsmanagement des CAL e.V. koordiniert und organisiert die Ausbildung und übernimmt die gesamte Administration. Er führt die Vorstellungsgespräche, stellt die Azubis ein, unterstützt die Ausbilder und die Auszubildenden, interveniert bei Konflikten und betreut beide Seiten. So werden die Kooperationspartner personell und finanziell entlastet und die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze wird ermöglicht.