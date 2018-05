Vlotho. Am Freitag, dem 01. Juni und am Samstag, dem 02. Juni 2018 heißt es in Vlotho wieder „Feiern, Schlemmen und Genießen“. Jeweils ab 17.00 Uhr findet das 3. Vlothoer Weinfest auf dem Sommerfelder Platz statt.

Drei Winzer aus Rheinland-Pfalz sind seit dem ersten Weinfest dabei und kommen auch dieses Jahr nach Vlotho: Weingut Karl-Heinz Frey, Weingut Keber-Kölling und das Weingut Heil. Selbstverständlich ist auch der Vlothoer Weinhändler Wein Schmidt GmbH wieder mit von der Partie.

Für alle die lieber ein kühles Blondes genießen, gibt es frisch gezapftes Herforder Pils. Nichtalkoholische Getränke runden das Getränkeangebot ab.

Gegen den kleinen Hunger gibt es neben frischen Flammkuchen, ein Brezelstand sowie eine Foodtruck mit Burgerangebot. Für die musikalische Unterhaltung sorgt ein DJ.