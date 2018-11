3. Lesestadt Gütersloh ein voller Erfolg

Insgesamt über 3.000 Besucher nehmen an Veranstaltungen teil

Gütersloh. Mehr als 20 Autoren, über 30 Lesungen, Theateraufführungen und Aktionen, über 3.000 begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Die Veranstaltungsreihe „Lesestadt Gütersloh“, die in diesem Jahr bereits zum dritten Mal unter der Schirmherrschaft von Ehrenbürgerin Liz Mohn und Bürgermeister Henning Schulz stattfand, war wieder ein voller Erfolg. Fast alle Lesungen waren schnell ausverkauft und die zahlreichen Veranstaltungen kamen bei den Besuchern gut an.

Vom 2. bis 11. November feierte Gütersloh das Lesen: 10 Tage lang stand Literatur in all ihren Formen im Mittelpunkt des vielfältigen Angebotes, das Gütersloh Marketing in Zusammenarbeit mit Bertelsmann und McDonald’s Gütersloh/ Rheda-Wiedenbrück organisiert hatte. Prominente Autorinnen und Autoren, wie Hubertus Meyer-Burkhardt, Bjarne Mädel, Sky du Mont oder Guido Knopp lasen aus Ihren Werken.

Die Bandbreite der Bücher reichte von Krimis über Biografien bis hin zu Kinderbüchern. Die Lesungen fanden zum Teil an außergewöhnlichen Orten statt, etwa im Ratssaal, im Klinikum, in der Apostelkirche, im Stadtmuseum, bei Intersport Finke, im Evangelisch-Stiftischen Gymnasium, im Kundenzentrum der Stadtwerke, im Salon Haartolle und in den Räumen der Kreativschmiede Territory.

Getreu dem Veranstaltungsmotto „Lesestadt“ wurde die gesamte Gütersloher Innenstadt zu einer Bühne für das Buch. Kostümierte Schauspieler der „Musikalischen Schauspielschule Bielefeld“ inszenierten tagsüber literarische Werke berühmter Dichter und Autoren in der Innenstadt.

Die Lesestadt Gütersloh wurde von der Gütersloh Marketing erstmals im Jahr 2014 gemeinsam mit Bertelsmann und Gabriele Conert (McDonald’s Gütersloh/ Rheda-Wiedenbrück) initiiert. „Ich freue mich sehr, dass die unterschiedlichen Veranstaltungen mit noch größerer Begeisterung als vor zwei Jahren aufgenommen wurden. In diesem Jahr habe ich den Besuchern zum 20jährigen Jubiläum meiner McDonald’s Filialen drei große Highlights geschenkt: Sky du Mont, Bjarne Mädel und Lars Amend.“, so Gabriele Conert, die seit der Geburtsstunde des Erfolgsformates aktiv mit dabei ist. Die nächste Lesestadt ist für das Jahr 2020 geplant.