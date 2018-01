3, 2, 1… deins! Bücher selbst verlegen

Workshop im Heinz Nixdorf MuseumsForum

Paderborn. Heutzutage kann jeder zum Autoren werden und seine Bücher selbst verlegen. Die digitale Technik macht ́s möglich. Doch wie funktioniert das genau? Was muss ich beachten? Welche Software ist zu empfehlen? Antworten erhalten die Teilnehmer eines Workshops am Samstag, 24. Februar von 10.30 bis 17.30 Uhr im Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn. Der Kurs richtet sich an Selfpublisher, die von einer erfahrenen (Selbst-)Verlegerin auch Tipps zu Vermarktung und Vertrieb des eigenen Werks erhalten. Die Kosten betragen 60 Euro und umfassen ein Mittagessen im Museumsbistro.