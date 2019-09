3.000 Euro für digitale Ausstattung

Bielefeld. Über eine Spende in Höhe von 3.000 Euro freuen sich die jungen Bewohnerinnen und Bewohner des Bielefelder Jugendwohnheims „Linie 3“. Von der Spende sollen unter anderem drei Computer für die Einrichtung gekauft werden. Wohnheimleiterin Heike van Waveren erklärt: „Wir freuen uns sehr über die Spende. Die Kinder und Jugendlichen können so zum Beispiel schulische und administrative Aufgaben bewältigen, Sportvereine zur Freizeitgestaltung recherchieren und Bewerbungen schreiben. Auch den Umgang mit den sozialen Medien möchten wir ihnen so nahebringen.“

Auch Uwe Heimers, Sprecher der Niederlassung Bielefeld, zeigt sich begeistert von der Arbeit der Einrichtung: „Sie leistet einen herausragenden sozialen Beitrag für hilfsbedürftige junge Menschen in Bielefeld. Es ist wichtig, dass wir in eine offene, integrative Gesellschaft investieren – denn diese jungen Leute sind unsere Zukunft!“

In den letzten 15 Jahren hat Siemens Bielefeld schon mit mehr als 40.000 Euro Bielefelder Einrichtungen der Jugend- und Erziehungshilfe unterstützt.

Darüber freut sich auch Bielefelds Sozialdezernent Ingo Nürnberger: „Ich finde es gut, dass sich Siemens seiner sozialen Verantwortung in der Region bewusst ist. Bielefelds Jugend- und Erziehungshilfe leistet wichtige Arbeit und kann jede Hilfe gut gebrauchen!“ Im Bielefelder Westen gelegen, bietet das Jugendwohnheim „Linie 3“ 18 jungen Menschen zwischen zwölf und 17 einen Ort, an dem sie leben und ihre Lebensperspektive entwickeln können. Sie wohnen entsprechend ihres Alters- und Entwicklungsgrades in zwei Gruppen mit separaten Küchen, Einzelzimmern und Gemeinschaftswohnbereichen sowie vier Einzelapartments. Das Angebot der Einrichtung richtet sich an Kinder und Jugendliche, deren Betreuung, Bildung und Erziehung in der Familie vorübergehend oder für längere Zeit nicht mehr gewährleistet ist.