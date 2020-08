28./29.08.2020 – „Bunker unter Ulmen“ Open Air

Bielefeld. Wir gehen pandemiegerecht aus dem Bunker raus an die Oberfläche! Direkt neben dem Bunker Ulmenwall veranstalten wir an zwei aufeinander folgenden Tagen ein bestuhltes Open Air Konzert mit Expressway Sketches + Tenia Tediosa und ein Konzertabend mit den Puzzles die von Girlwoman supportet werden.

Einlass: 18h // Beginn: ca. 20h

Eintritt frei!

Gefördert durch die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur!

Mehr Informationen zur Anmeldung und zu den Verhaltensregeln unter:

www.bunker-ulmenwall.org

Fr 28. August 2020 Expressway Sketches + Tenia Tediosa

Tobias Hoffmann . Gitarre // Benjamin Schaefer . Keyboard // Ralf Gessler . Schlagzeug // Frank Schönhofer . Bass

Vier preisgekrönte Jazz-Musiker aus Köln, Hamburg, Wien und Berlin haben eine gemeinsame Leidenschaft – Musik der 60er Jahre – Surf Music. Sie orientieren sich an instrumentalem Rock mit der typischen „Fender-Gitarre, gepaart mit Anleihen an Antonio Carlos Jobim, Motown-Soul und Filmmusiken der 60er-Jahre. Ihr organisches Zusammenspiel und ihre feine Improvisationskunst praktizieren die vier auf authentischem Vintage Equipment wie einem Wurlitzer-E-Piano, Orgeln und alten Verstärkern. Mit jedem Album dringen die vier Spezialisten tiefer ein in die Materie rund um Jazz, Surfmusik, Motown und Krautrock; sie legen die stilistischen Querverbindungen offen und verpassen ihnen ein Jetztzeit-Update. Einen unverwechselbaren Bandsound zu haben, beanspruchen viele – bei den EXPRESSWAY SKETCHES ist er über die Jahre gewachsene Realität. Die Band groovt besser denn je und die reichhaltige Soundpalette, die sie ihrem Vintage Gear entlockt, sucht ihresgleichen. Internationale Touren, begeistertes Publikum, ausverkaufte Tonträger: Die Expressway Sketches reiten mit Erfolg die Surfwelle. Der Spaß, den sie dabei haben, ist hochgradig ansteckend.

Support: Tenia Tediosa

Marta Beauchamp . Cello // Xaver Fuchs . E-Gitarre & Loops

Das Duo Tenia Tediosa präsentiert Stücke, die durch einen Irrgarten führen. Hinter der nächsten Ecke wartet nur eine weitere Ecke. Auf einmal erscheint eine Öffnung im Gestrüpp und durch sie hindurch: eine weite Landschaft und darüber funkelnd die mystische Klarheit des bestirnten Himmels.

Sa 29. August 2020 Puzzles

Türkischer Funk der 60er Jahre, esoterische Entspannungsmusik und beherzte Sprenkel aus Rock und frickeligem Jazz – das ist das neue Instrumental-Projekt Puzzles, um den Käptn Peng-Gitarristen Moritz Bossmann, den man vielleicht auch von den Zappel-Kollegen von Vögel die Erde essen kennt. Gitarrist Moritz Bossmann, der auch bei Käptn Peng & die Tentakel von Delphi sowie dem Punk-Trio Vögel die Erde essen spielt, gründete die Band PUZZLES nach einem sechsmonatigem Aufenthalt in Istanbul. Dort startete er ein manisches Songwriting-Projekt, bei dem an jedem Tag ein Song enstand. Türkischer Funk der 60er Jahre, esoterische Entspannungsmusik und der eigene musikalische Hintergrund aus Rock und Jazz flossen in die Kompositionen ein. Zurück in Berlin scharte er einige der besten Berliner Jazzmusiker um sich, um die entstandenen Stücke aufzunehmen: Johannes Schleiermacher von der Band Andromeda Mega Express Orchestra spielt in der Band Saxophon und Modular Synthesizer. Der Pop-Produzent Daniel Freitag mischte die Platte und spielte ebenfalls Synthesizer. Die Songs der Band sind eine wilde Mischung aus knarzigen Synthesizer Grooves, psychedelischen Improvisationen und Einflüssen aus traditioneller türkischer Musik. Alles zusammen wird angetrieben von der improvisatorischen Energie und dem Spielwitz der Band.

Support: Girlwoman

Analoge Synthesizer pulsieren zur Rhythmusmaschine in den unendlichen Weiten der Nacht. Eine markante Stimme singt von Roten Riesen und weißen Pillen. Willkommen in der surrealen Welt von GIRLWOMAN! Electro-Pop mit düsterem Chanson-Einschlag. Und wieso eigentlich GIRLWOMAN?! Fragen wir GIRLWOMAN doch am besten selbst und bekommen die folgende Antwort: „Wir haben als Kind gelernt, dass wir irgendwann einmal erwachsen sein werden und das dann vieles anders sein wird. Du kannst Kind sein oder du kannst erwachsen sein. Irgendwann wird es in deiner Biografie diesen harten cut geben, an dem du das eine bist – und das andere nicht mehr. Aber so ist es doch in Wahrheit nicht! Du bleibst immer auch das Kind, das du warst. Und je mehr du versuchst, das Kind in dir zu unterdrücken, desto unglücklicher wirst du auf lange Sicht werden. Ich habe jedenfalls keine Lust, mich in einen dieser zwei starren Zustände einzusortieren zu lassen, sondern möchte mich fortwährend ändern UND gleich bleiben – mal mehr als Kind und mal mehr als Erwachsener“ Dem ist erstmal nichts mehr hinzuzufügen. Lieber noch einen Tanz mit dem roten Riesen wagen.

Text: Maurice Summen, Mai 2020