27 Jungjäger bestehen das „grüne Abitur“

Bielefeld. Jüngst fanden die diesjährigen Jägerprüfungen vor der Unteren Jagdbehörde Bielefeld statt. 27 Jagdscheinanwärter, ausgebildet durch die Kreisjägerschaft Hubertus Bielefeld, bewiesen Fleiß und Können in Theorie und Praxis sowie ein gutes Augenmaß beim Schießen. Anlässlich einer Abschlussfeier wurden die Jägerbriefe durch den Vorsitzenden der Kreisjägerschaft, Friedrich-Wilhelm Miele, überreicht.

Der Weg zum begehrten Jagdschein führt über einen 7-monatigen Lehrgang und eine sehr anspruchsvolle Prüfung in den Themenfeldern Wald- und Landbau, Natur- und Artenschutz, Hundewesen, Wildkunde, Wildbrethygiene, Wildkrankheiten, Jagdarten, aber auch der sichere Umgang mit Waffen und Munition sowie Kenntnisse im Jagd- und Waffenrecht. Ergänzend kommen Waldbegehungen, ein Praxistag im Revier, Erkundungen im Tierpark Olderdissen und natürlich eine gründliche Schießausbildung hinzu.

In ihrer Ansprache machten sowohl der Ausbilder Manfred Quelle, als auch der Vorsitzende der Kreisjägerschaft, Friedrich-Wilhelm Miele, deutlich, dass die Prüfung zwar geschafft ist, die Qualifikation als Fachmann für Umwelt, Natur und Tiere aber deutlich mehr verlangt. Das Know How jedes einzelnen Jägers muss ständig aktualisiert werden.

Hierzu hat die Kreisjägerschaft Bielefeld ein Aus- und Weiterbildungskonzept. Während die Jungjägerausbildung und die Schulung der Schießfertigkeit auf dem modern ausgebauten Gelände der Kreisjägerschaft in Nähe zum Heimattierpark Olderdissen stattfinden, setzt man im Übrigen auf dezentrale Arbeit. So werden in sieben Hegeringen die rd. 700 Mitglieder in regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen durch Vorträge auf dem neuesten Wissensstand gehalten.

Manfred Quelle forderte die frisch gebackenen Jungjäger auf: „Jagd ist kein Sport und kein Hobby, sondern Passion und Aufgabe. Lernt von erfahrenen Jägern und bringt Euer Engagement in den Kreis der Aktiven ein.“

Die Kursteilnehmer waren hinsichtlich des Ausbildungskonzepts und des sehr starken Engagements der Ausbilder voll des Lobes. Als Dankeschön überreichten sie den Ausbildern einen massiven Holzunterstand.

Die Kreisjägerschaft bietet neben dem Jägerkurs zur Erlangung des Jagdscheins auch einen Informationskurs „Leben in Wald und Flur“ für Naturinteressierte an. Die nächsten Lehrgänge beginnen Anfang Oktober 2017. Interessenten erhalten Informationen hierzu beim Lehrgangsleiter Karsten Topka unter Tel. 0521 / 152882.

Es freuen sich über die bestandene Prüfung:

Max Behr, Markus Breipohl, Laura Breitsprecher, Christina Brinkmann, Marvin Brinkmann, Götz Dörmann, Nils Fleiter, Sven Hauke, Volker Heybrock, Christoph Humann, Max Johannhörster, Maximilian Keilich, Luke Kleinegrauthoff, Sonja Kraus, Paul Lewandowski, Michael Rothkopf, Dr. Diana Schindler, Jan Schröer, Michael Schulte, Daniel Schwittay, Heike Seidl, Felix Stubenrauch, Christian Teipel, Uwe Tölle, Stefanie von dem Berge, Helga Winter und Anke Wolff.