25.000 Euro für Initiative „Der Weg nach Hause“

Gütersloh. Bertelsmann unterstützt in diesem Jahr abermals das Palliativ-Team „Der Weg nach Hause“. Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen verzichtet auf Weihnachtsgeschenke für Geschäftspartner und stellt stattdessen wieder 25.000 Euro für die Bethel Initiative sowie das Kinderhospiz der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel bereit.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, übergab heute einen Scheck an Dr. Rainer Norden, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, Prof. Dr. Eckard Hamelmann, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Kinderzentrum Bethel, sowie Stefan Schwalfenberg, Oberarzt des ambulanten Palliativteams „Der Weg nach Hause“. Die Initiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, unheilbar kranke Kinder in ihrem heimischen anstatt stationärem Umfeld zu betreuen. Insgesamt hat Bertelsmann bereits zum zwölften Mal auf Weihnachtsgeschenke verzichtet, um schwerstkranke Kinder in der Region zu unterstützen. Seit 2006 kamen so mehr als 300.000 Euro für „Der Weg nach Hause“ zusammen.

„Schwerstkranke Kinder und Jugendliche benötigen nicht nur exzellente medizinische Betreuung sondern darüber hinaus auch familiäre Geborgenheit und die vertraute häusliche Umgebung. Das alles macht die Initiative „Der Weg nach Hause“ in beeindruckender Weise seit vielen Jahren möglich. Bertelsmann ist sehr daran gelegen dieses einzigartige Projekt nachhaltig zu unterstützen“, sagte Thomas Rabe bei der Scheckübergabe im Corporate Center von Bertelsmann.

Rainer Norden bedankte sich gemeinsam mit seinen Kollegen Eckard Hamelmann und Stefan Schwalfenberg bei Thomas Rabe für die Spende: „Die regelmäßige finanzielle Unterstützung durch Bertelsmann ist für uns eine große Stütze. Sie ermöglichte uns bereits die Aufstockung unseres Ärzteteams und gibt uns Planungssicherheit. Wir können den betroffenen Kindern und ihren Familien so eine ganz auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Behandlung anbieten und ihnen insbesondere auch die soziale Unterstützung geben, die sie in dieser schwierigen Zeit brauchen.“