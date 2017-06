24./25. Juni 2017: Tag der Architektur in Nordrhein-Westfalen

Neue Architektur vor Ort erleben! – 326 neue Häuser, Parks und Projekte werden für Besucher geöffnet

NRW. Der „Tag der Architektur“ rückt näher und dürfte in Nordrhein-Westfalen wieder mehrere zehntausend Architekturfans und Freunde der Baukultur in Bewegung setzen. Am 24. und 25. Juni heißt es an genau 326 Bauwerken aller Art, in Quartieren, Gärten und Parks in 140 Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens wieder: „Hereinspaziert!“ Am Tag der Architektur sind alle Interessierten eingeladen, sich von Architektinnen und Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplanern die neuen oder erneuerten Bauten persönlich vor Ort vorstellen zu lassen. – Alle Bauwerke finden sich mit sämtlichen Informationen und Besichtigungszeiten auch in einer Datenbank unter www.aknw.de sowie in einer bundesweiten App zum Tag der Architektur.

Unter dem bundesweiten Motto „Architektur schafft Lebensqualität!“ soll der Tag der Architektur 2017 auch in Nordrhein-Westfalen wieder das größte Architekturfestival des Jahres werden. Bis zu 40.000 Besucherinnen und Besucher machten sich in den vergangenen Jahren jeweils an dem letzten Juni-Wochenende auf den Weg, um aktuelle Architektur hautnah zu erleben und sich über Trends beim Bauen und Wohnen zu informieren. „Architektur beeinflusst unser Leben und unsere Lebensqualität jeden Tag“, erläutert Ernst Uhing, der Präsident der Architektenkammer NRW. „Am Tag der Architektur stellen Architekten und Stadtplaner ihre Ideen und Konzepte am gebauten Beispiel vor und laden Bürgerinnen und Bürger zum Gespräch ein.“

Motto 2017: „Architektur schafft Lebensqualität!“

Belege für das bundesweite Motto finden sich viele unter den 326 Objekten, die in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr zu besichtigen sind: Das elegante, ökologische Einfamilienhaus Haus M in Anröchte (Rinsdorf Ströcker Architekten, Lippstadt) oder das gemeinschafts-orientierte Wohnprojekt „WIR am Phoenixsee – gemeinsam wohnen am See“ in Dortmund (Post • Welters Architekten & Stadtplaner, Dortmund); aber auch prominente Großbauten wie die neue Zentralmoschee in Köln von Paul Böhm, das neue Hörsaalgebäude C.A.R.L. an der RWTH Aachen (schmidt hammer lassen architects, Aarhus, Dänemark) oder der Büroneubau „Clara und Robert“ in Düsseldorf (slapa oberholz pszczulny | sop architekten, Düsseldorf) bringen den Bewohnern bzw. Nutzern einen Zuwachs an Aufenthalts- und Lebensqualität. „Viele der gezeigten Bauwerke belegen, dass eine hohe Architekturqualität unsere Städte und Gemeinden aufwertet und im Idealfall eine identitätsstiftende Wirkung haben kann“, unterstreicht Kammerpräsident Ernst Uhing.

Architektur hautnah erleben!

Die Architektenkammer NRW bietet allen Architekturinteressierten am „Tag der Architektur“ in Nordrhein-Westfalen die ganze Palette aktueller Planungsleistungen an: Neue und erneuerte Bauwerke sowie Objekte der Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur und Stadtplanung sind vor Ort und hautnah erlebbar. Der besondere Reiz des Tags der Architektur liegt für viele Besucherinnen und Besucher darin, dass ihnen auch viele Gebäude offenstehen, die normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind – das gilt für private Wohnhäuser ebenso wie für viele Büro- und Wirtschaftsbauwerke.

Energetische Optimierung, Barrierefreiheit: Mehr Wohnqualität in Neubau und Bestand

Der Tag der Architektur spiegelt stets auch gesellschaftliche Entwicklungen wider. Besondere Beachtung erfahren gegenwärtig Objekte, die sich mit den Herausforderungen des demografischen Wandels befassen: Wie kann man auch im Alter noch in den eigenen vier Wänden leben? Barrierefreiheit, gute Infrastruktur, dezentrale Pflegeangebote, lebendige Nachbarschaften lauten hier die Stichworte, zu denen man am Tag der Architektur zahlreiche Beispiele besuchen können wird. Das schließt auch gemeinschaftsorientierte Wohnprojekte mit ein.

Auch die Frage der energetischen Optimierung bestehender Gebäude stellt sich angesichts steigender Energiekosten und zunehmender gesetzlicher Vorgaben für viele Eigentümer und Bauherren mit wachsender Dringlichkeit. Architektinnen und Architekten zeigen mit vielen Beispielen, wie Maßnahmen zur energetischen Ertüchtigung von Gebäuden zu vertretbaren Kosten umgesetzt werden können.

Hintergrund: „Tag der Architektur“

Der „Tag der Architektur“ hat sich bundesweit als Architektur-Event im Sommer fest etabliert. Architektinnen und Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner sind vor Ort, um gemeinsam mit ihren Auftraggebern neue Bauten vorzustellen, die Besonderheiten der Architektur zu erläutern und Fragen der Besucher zu beantworten. Vorgestellt werden in Nordrhein-Westfalen Bauten, die in den vergangenen fünf Jahren in unserem Bundesland realisiert wurden; für Objekte der Landschaftsarchitektur und Stadtplanung gilt eine Frist von acht Jahren.

Bild 1: Die KiTa Bullerbü in Bielefeld, dort kann man am Samstag, 24.06. von 13-14 Uhr an einer Führung teilnehmen © pw architekten

Bild 2: Einfamilienhaus in Ennigerloh © Knut Zeisel