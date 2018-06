24. + 25.6.: KinderKulturKarawane aus Ghana im Welthaus Minden

Minden. Die KinderKulturKarawane-Gruppe „Tete Adehyemma Dance Theatre“ aus Accra / Ghana kommt vom 23. – 27. Juni nach Minden.

24.06.18: 1. Auftritt um 13.30 Uhr auf dem Weserdrachen-Cup (öffentliche Veranstaltung), Bühne KSG (Kanusportgemeinschaft), Weserpromenade 17

25.06.18: 2. Auftritt um 13.30 Uhr in der Mensa der KTG (Schulvorführung).

Dauer: jeweils ca. 1 Stunde

Eintritt: frei

Veranstalter vor Ort: Welthaus Minden in Kooperation mit der KSG (Weserdrachencup) und der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule

DAS PROJEKT: Tete Adehyemma heißt wörtlich übersetzt so viel wie „ehemalige Nachfahren der königlichen Familie“. Das „Tete Adehyemma Dance Theatre“ entstand 1996 in einem Community Youth Centre in Maamobi, einem Vorort von Accra, der Hauptstadt Ghanas. Ziel des Projektes war zum einen, die ghanaische Tradition des Trommelns und Tanzens vor allem bei Jugendlichen zu wahren. Zum anderen ging es in darum, auf die sozio-kulturellen Bedürfnisse von Jugendlichen vor allem in den ärmsten Stadtteilen einzugehen. Die Theaterarbeit vor Ort kann soziale Veränderung bewirken, gibt den Jugendlichen Perspektiven und bewahrt sie vor dem abrutschen ins kriminelle Milieu.

DAS STÜCK „BY THE ROAD“: Baafi hat zwar eine abgeschlossene Grundbildung, aber er kommt aus einer armen Familie. Sein Traum ist es, in Europa zu arbeiten und Geld zu verdienen. Nachdem er es geschafft hat, sich ein Ticket für die Überfahrt von Marokko nach Spanien in einem illegalen Boot zu leisten, wird er von der marokkanischen Küstenwache verhaftet. Baafi wird nach seiner Haft in sein Heimatland abgeschoben und verliert den Glauben an sich und sein leben.

Mehr Infos unter http://kinderkulturkarawane.de/wp/category/gruppe/tete-adehyemma-dance-theatre/.