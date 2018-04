23. Bürener Wandertag 2018

Neue Strecken in Siddinghausen

Büren. Die wunderschöne Naturlandschaft um Siddinghausen lockt am Sonntag, 6. Mai, viele Wanderer zum 23. Bürener Wandertag. Emsig planen und kalkulieren die Organisatoren der Dorfgemeinschaft unter Federführung des Heimat- und Verkehrsvereins Siddinghausen die überregional beliebte Outdoor-Veranstaltung. Die Wanderstrecken von 5, 10, 21 und 42 km sind bereits festgelegt und auf der Homepage der Bürener Stadtverwaltung unter www.bueren.de einsehbar.

„Wir haben viel Zeit investiert, um neue und interessante Wege zu finden“, so Stefan Schütte, zuständig für die Streckenplanung. Die 5 km-Familienstrecke ist kinderwagengerecht und hat eine Raststation am Waldspielplatz. Auf den längeren Strecken gibt es alle 6-7 km Rastgelegenheiten. Hier werden Erfrischungen und kleine Snacks ausgegeben. „Marathon- und Halbmarathon-Wanderer werden sich über die Wegeführung freuen“, ist sich Schütte sicher.

Die wichtigsten Programmpunkte sind ebenfalls gesetzt. Um 10:30 Uhr hält Pfarrer Ullrich Auffenberg am Rastplatz der 5 km-Familienstrecke einen Gottesdienst ab für alle, die sich auch geistig erfrischen möchten. Bernhardine Denzin führt um 11:30 Uhr die Familienwanderung auf der 5 km Strecke. Die Waldpädagogin macht zielgruppengerecht aufmerksam auf die Besonderheiten in der Natur. Kleine Pausen an mehreren Stationen laden ein, spielerisch die Pflanzenwelt und die geographische Lage zu erkunden. Ebenfalls um 11:30 Uhr treffen sich die Teilnehmer der geführten Rangerwanderung über 10 km. Ranger Oliver Szodruch erklärt auf unterhaltsame Weise die landschaftlichen Gegebenheiten in und um Siddinghausen. Mehr Informationen sind zu finden auf www.wandern-in-bueren.de.