23.08.2020 – Wochenendausklang mit Musik

Die August-Ausgabe der Summersounds auf der Weberei-Terrasse

Gütersloh. Bereits im vergangenen Jahr wurde die Weberei-Terrasse an drei Sonntagabenden im Sommer zur gemütlichen Lounge mit Musik. Und auch in diesem Jahr dürfen bei den Summersounds wieder lässige Beats mit Freunden und kühlen Getränken genossen werden: Die nächste Ausgabe der Summersounds 2020 findet am 23. August ab 17:00 Uhr statt.

Musikalisch wird es vielfältig, die Gäste dürfen sich in jedem Fall auf sommerliche House-, Disco- und Slow-Beats mit den Club-Business-DJs Maik Pahlsmeyer und Dirk Mallwitz freuen. „Wir möchten den Leuten die Gelegenheit geben, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen in entspannter Atmosphäre Musik mit Freunden zu genießen, um so das Wochenende ausklingen zu lassen“, so Weberei-Programmleitung Jana Felmet.

Der Eintritt für Gäste zu den Summersounds ist frei, die Veranstaltung findet nur bei trockenem Wetter statt.