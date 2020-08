23.08.2020 – Live-Konzert: „Weltklassik einmal anders – Schwanensee und Hummelflug – Klavier tanzt mit Saxophon!“

Duo Gegenwind lädt ein zu einer klangvollen musikalischen Reise von Osten nach Süden

Bad Oeynhausen. Nach ihrem großartigen Erfolg im letzten Jahr gibt das Duo Gegenwind am Sonntag, den 23.08. um 18:30 Uhr ein Zusatzkonzert in der Wandelhalle im Kurpark Bad Oeynhausen. Dann heißt es „Weltklassik einmal anders – Schwanensee und Hummelflug – Klavier tanzt mit Saxophon!“. Konzertpianist Denis Ivanov und der großartige Saxophonist Yuriy Broshel laden mit ihrem stimmungsvollen Programm ein zu einer musikalischen Reise von Osten nach Süden, von slawischer Raffinesse zu feurigen Csardas-Tanzfiguren. Aufgrund der aktuellen Situation und dem damit verbundenen eingeschränkten Platzangebot empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung. Tickets gibt es ausschließlich bei der Tourist-Information im Kurpark Bad Oeynhausen, Telefon 05731 1300 oder online unter www.reservix.de. Der Einlass beginnt um 18:00 Uhr.

DUO GEGENWIND

Der aus St. Petersburg stammende Konzertpianist Denis Ivanov und der Saxophonist Yuriy Broshel aus Kertsch (Krim) gründeten 2014 in Deutschland – wo beide Künstler ihr Studium absolvierten – das Duo Gegenwind. Beide Solisten bilden ein künstlerisches Ensemble, welches sich durch gemeinsames Musikverständnis und die Leidenschaft für die Musik auszeichnet. Die faszinierende Energie, die von beiden Künstlern ausgeht, fegt wie ein Wirbelsturm von der Bühne zum Publikum und erobert es mit markanten Interpretationen und vibrierenden Emotionen – manchmal stark wie ein Orkan, manchmal fein wie eine leichte Sommerbrise. Dies macht das Duo Gegenwind besonders! Das Duo erweitert sein Konzertrepertoire fortlaufend; es reicht von der Barockzeit über die Klassik, Romantik, den Impressionismus bis in die Moderne.

„Weltklassik einmal anders – Schwanensee und Hummelflug – Klavier tanzt mit Saxophon!“

Das Duo Gegenwind bietet ein neues Programm, welches auch „Zurück in die Zukunft“ heißen könnte. Es verspricht beim Spaziergang auf einer Musikpromenade, ein interessantes Treffen von diversen Charakteren aus Märchen, Opern und anderen Geschichten. Auf diesem Spaziergang führt uns die Musik über verschiedene Stationen. Begonnen wird mit dem romantischen Lied, dann hinüber zur slawischen Raffinesse, zur spanischen Habanera und zum polyrhythmischen Jazz, um den feurigen Abschluss mit den Tanzfiguren des Csardas im Zigeunerland zu feiern. Auf dem musikalischen Spaziergang verändert sich die Atmosphäre. Wir hören von den Künstlern Yuriy Broshel (Saxophon) und Denis Ivanov (Klavier) ein Programm voller Emotionen in der Dualität beider Instrumente. In ihrer Virtuosität fliegen sie mit Leichtigkeit, Charme, Romantik und Leidenschaft durch das Programm.

Termin: Sonntag, den 23. August 2020 um 18:30 Uhr, Einlass: ab 18:00 Uhr

Ort: Wandelhalle im Kurpark des Staatsbades Bad Oeynhausen

Eintrittspreis: 25,00 Euro, Studenten: 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahren Eintritt frei

Tickets: Tourist-Information im Kurpark Bad Oeynhausen, Telefon 05731 1300 oder online unter www.reservix.de.

Infos: www.weltklassik.de und unter www.facebook.com/Weltklassik, www.facebook.com/kathrin.haarstick