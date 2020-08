22.08.2020 – Unterschriftensammeln für die Volksinitiative Artenvielfalt

Detmold. Seit kurzem sammelt die Volksinitiative Artenvielfalt Unterschriften in NRW. Wir erleben einen dramatischen Verlust an Tier- und Pflanzenarten. Vor allem der Rückgang von Insekten und Vögeln führt deutlich vor Augen, dass wir in vielen Handlungs- und Politikfeldern grundlegend umsteuern müssen. Besonders dramatisch ist hierbei, dass diese Verluste ebenfalls und ungebremst Schutzgebiete betreffen – und damit die letzten Rückzugsräume für eine große Vielzahl von Arten. Deshalb wurde die Volksinitiative Artenvielfalt durch die NRW-Landesverbände des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW (LNU) und des Naturschutzbund Deutschland (NABU) ins Leben gerufen. Die Forderungen lauten:​

1. Flächenfraß verbindlich stoppen

2. Schutzgebiete wirksam schützen

3. Naturnahe und wilde Wälder zulassen

4. Naturverträgliche Landwirtschaft aktiv voranbringen

5. Biotopverbund stärken und ausweiten

6. Lebendige Gewässern und Auen sichern

7. Artenschutz in der Stadt fördern8. Nationalpark in der Senne ausweisen

Gemeinsam mit der NABU Umweltbildungsstätte Rolfscher Hof und dem BUND Lippe wollen wir am 22. August in der Detmolder Innenstadt Unterschriften sammeln. Übrigens: Auch bei uns in der Wandel-Werkstatt können Unterschriften abgegeben werden. Die Unterschriftenliste kann auf der Website der Volksinitiative (www.artenvielfalt-nrw.de) heruntergeladen werden.

Am 22. August um 16:00-18:00 in der Detmolder Innenstadt