2:1 im ersten Test gegen den KFC Uerdingen

Paderborn. Im ersten Testspiel zur Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison 2020/2021 haben die SCP07-Kicker einen Erfolg gelandet. Gegen den Drittligisten KFC Uerdingen siegten die Paderborner im eigenen Trainingszentrum mit 2:1 (1:0). Marlon Ritter markierte zum Ende des ersten Spielabschnitts mit einem satten Rechtsschuss den ersten Treffer, Christopher Antwi-Adjei legte kurz vor dem Schlusspfiiff mit der Picke nach. Im ersten Spielabschnitt setzte Chef-Trainer Steffen Baumgart mit Torwart Moritz Schulze, Linksverteidiger Chima Okoroji, Mittelfeldspieler Maximilian Thalhammer und Rechtsaußen Pascal Steinwender auf vier Neuzugänge. Zudem kamen die Rückkehrer Ron Schallenberg (SC Verl) und Johannes Dörfler (FSV Zwickau) von Beginn an zum Zug. Auch Testspieler Fabian Rüdlin (bislang SC Freiburg) durfte sich an der Seite von Thalhammer im zentralen Mittelfeld zeigen. Mit der ersten Chance starteten die SCP07-Kicker in die Partie, Sven Michel scheiterte mit einem Kopfball aus kurzer Distanz an KFC-Keeper Lukas Königshofer (9.). Nachdem Uwe Hünemeier mit gutem Stellungsspiel kurz vor der eigenen Torlinie gerettet hatte (20.), traf Pascal Steinwender auf der Gegenseite nur den Pfosten (23.). Das Führungstor war Ritter vorbehalten, der erst einen feinen Freistoß an die Latte setzte und dann im Nachschuss flach links unten traf (42.). Im 3-5-2-System kamen die SCP07-Kicker aus der Kabine. Christian Kinsombi traf mit einem Abstauber zum 1:1 für Uerdingen (64.). Während sich Schulze gegen Rijad Kobilijar (73.) und Ali Ibrahimaji (80.) auszeichnen konnte, hatte Dennis Srbeny das zweite Tor für die Hausherren auf dem Fuß (77.). Antwi-Adjei fand schließlich den Weg ins gegnerische Gehäuse: Erst scheiterte er mit einem Heber knapp (85.), dann traf er mit der Picke aus etwa zwölf Metern (86.). Baumgart zeigte sich mit dem ersten Test zufrieden: „Das war ein sehr gutes und intensives Spiel von beiden Seiten. In einer ausgeglichenen Partie hatten wir vor allem im ersten Durchgang weitere gute Möglichkeiten. Das Ergebnis spricht für uns, insgesamt war es ein ordentlicher Test gegen einen guten Gegner.“ Am morgigen Freitag reisen die SCP07-Kicker nach Österreich, um in Villach (Kärnten) ein einwöchiges Trainingslager zu beziehen. Dort steht am Mittwoch, 19. August, ein zweites Testspiel gegen den Erstliga-Aufsteiger Austria Klagenfurt auf dem Programm. SC Paderborn 07: Schulze, Dörfler (46. Strohdiek), Hünemeier (46. Fridjonsson), Schallenberg (46. Rumpf), Okoroji (46. Oeynhausen), Thalhammer (46. Vasiliadis), Ritter (46. Evans), Rüdlin (46. Pröger), Steinwender (46. Antwi-Adjei), Michel (46. Führich), Jastrzembski (46. Srbeny). Tore:

1:0 (42.) Ritter

1:1 (64.) Kinsombi

2:1 (86.) Antwi-Adjei