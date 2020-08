21.08.2020 – Ostfriesland in der Paderborner Innenstadt

Paderborn. Am Freitag, den 21. August präsentiert sich die Stadt Leer (Ostfriesland) in der Innenstadt von Paderborn mit einem Informationsstand, um im Rahmen einer ICE-Tour die Stadt Leer (Ostfriesland) als Reiseziel bekannter zu machen. Seit Juli 2020 verbindet die ICE-Verbindung 1680 München mit Norddeich-Mole und hält neben Paderborn auch in Leer (Ostfriesland), so dass kein Umstieg mehr erforderlich ist auf dem Weg nach Ostfriesland.

Der Informationsstand ist tagsüber vor der Herz-Jesu-Kirche, Am Westerntor, aufgebaut.

Die Stadt Leer ist mit ca. 34.000 Einwohner die drittgrößte Stadt Ostfrieslands und bietet neben der historischen Altstadt und dem Freizeithafen zahlreiche weitere touristische Sehenswürdigkeiten. Leer ist überregional vor allem als Teestadt bekannt, doch auch das Fernsehen hat die Stadt Leer als Filmkulisse entdeckt. So ist die Stadt Leer seit 2013 einer der Hauptdrehorte der ZDF-Krimireihe „Friesland“.

Die Mitarbeiter der Leeraner Stadtverwaltung freuen sich auf Ihren Besuch.