Lübbecke. Nach dem großen Erfolg des ersten Rudelradelns im Juli lädt die Initiative pro Fahrrad zur zweiten Tour ein. Am 21. August geht es ab 18:00 Uhr am Marktplatz los. Diesmal führt die Route u.a. über Gehlenbeck wieder zum Ausgangspunkt zurück. Die Fahrt dauert etwa eine Stunde. Es wird gebeten, für das Treffen am Versammlungsort einen Mund-Nase-Schutz mitzubringen, die Fahrt selber wird ohne stattfinden.