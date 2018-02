21.02.: Poetisches im Alltag

Ausstellungsstart in der Stadtbibliothek „Mein Motiv ist meine Gegenwart“.

Bielefeld. Am Mittwoch, 21. Februar, wird in der Stadtbibliothek am Neumarkt die Ausstellung „Mein Motiv ist meine Gegenwart“ mit einer Lesung des Dichters und Sprachkünstlers Ralf Thenior eröffnet. Seine Text- und Schriftbilder basieren auf Beobachtungen und Sammlungen von Sprachfunden in öffentlichen, urbanen Räumen. „Ich verstehe mein Schreiben als Erforschung des Alltags, als Erforschung meiner Umgebung und der Welt, in der ich lebe“, sagt Thenior.

Vor diesem Hintergrund fragt die Ausstellung nach poetischen Potentialen im Stadtraum Bielefelds. Im Rahmen eines Praxisseminars mit Studierenden der Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft der Universität Bielefeld wurden allgegenwärtige Sprachphänomene an unterschiedlichen Orten der Stadt erforscht. Schilder und Werbemedien in Einkaufszentren, öffentliche Toiletten, Street Art oder Skulpturen im öffentlichen Raum machten Poetisches als Alltagserfahrung sichtbar. Der Eintritt zu der Veranstaltung um 19 Uhr ist frei.