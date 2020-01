21.000 Euro Erlös für soziale Projekte

Erfolgreicher Aufschlag des 1. Adventskalenders der Bielefelder Bürgerstiftung

Die Bandbreite der 791 Preise, die das ehrenamtliche fünfköpfige Team der Bürgerstiftung bei 93 Sponsoren gesammelt hat, war vielfältig:

Bielefeld. Ob Einrichtungsgegenstände, Kosmetik-, Friseur- und Wellness-Behandlungen, Fitnesskurse, Gutscheine aus dem Bielefelder Einzelhandel (Schmuckstücke, Wein, Brillen, Taschen, Textilien, Bilder, Kaffee, Stollen), Hotelübernachtungen, Arminia-Karten, Tickets für die Oetkerhalle oder sogar ein maßgefertigter Designer-Rock – die Gewinne konnten sich sehen lassen. Dementsprechend groß war das Interesse der Öffentlichkeit. 5.259 Adventskalender wurden in 35 Vorverkaufsstellen verkauft.

Melanie Anstoetz, BBS-Projektleiterin: „Die Resonanz auf unseren ersten Adventskalender hat uns überwältigt. Die Bereitschaft der Sponsoren, Preise zur Verfügung zu stellen, der Geschäfte, als Vorverkaufsstellen zu fungieren, die vielfältige Unterstützung weiterer Partner und der unglaubliche „run“ auf die Kalender selbst haben zu einem Reinerlös von rund 21.000 Euro geführt, die wir nun unseren Projekten für Kinder und Jugendliche in Bielefeld zufließen lassen können. Es war eine Menge Arbeit, hat aber auch viel Spaß gemacht. Am Ende sind wir stolz und glücklich über diesen tollen Erfolg und bedanken uns bei allen Beteiligten.“ Die Bielefelder Bürgerstiftung ist eine Stiftung von Bürgern für Bürger. Probleme erkennen, Ideen entwickeln und mit starken Partnern umsetzen – das sind die Bausteine der Projektarbeit. Der Schwerpunkt liegt auf der Förderung von Kindern und Jugendlichen in Bielefeld. Der Erlös des Adventskalenders kommt der Projektarbeit zu Gute, z. B.:

ALINE – Fördernetzwerk zur Stärkung alleinerziehender Mütter

aufwind – Das Bielefelder Schülerstipendium

Fit durch Frühstück Generationsbrücke

Musik im Kindergarten

Safe Kids – Sicherheit für Bielefelder Kinder u.v.m.

Verstärkt wird sich die Bielefelder Bürgerstiftung in Zukunft Themen des demografischen Wandels widmen und Projekte für Seniorinnen und

Senioren entwickeln und fördern. Daneben unterstützt die Stiftung viele andere Vereine und Initiativen in Bielefeld.

Bisher sind leider noch nicht alle Gewinne abgeholt worden. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie gewonnen haben, schauen Sie noch einmal auf der Website der Bürgerstiftung (https://www.bielefelder-buergerstiftung.de/) nach Ihrer Gewinn-Nummer. Bitte holen Sie Ihren Gewinn unbedingt bis zum 28.02.2020 im jeweiligen Geschäft ab!!! Auch in 2020 wird es einen Adventskalender der Bürgerstiftung geben. Viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter des Kalenders 2019 haben sich bereits gemeldet und werden sich auch in diesem Jahr beteiligen. Seien auch Sie dabei. Sponsoren und weitere Interessenten können sich schon heute bei Melanie Anstoetz unter adventskalender@bielefelder-buergerstiftung.de melden.