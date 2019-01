2019 wird im Maxipark gesungen, geredet und gelacht… bis der Arzt kommt!

Hamm. Livemusik und Comedy hautnah erleben, das bietet der Maxipark auch im nächsten Jahr mit mehr als einem Duzend Veranstaltungen im Festsaal und in der Werkstatthalle. Musik- und Comedy-Fans dürfen sich freuen, denn hier gibt’s die Gelegenheit musikalische Leckerbissen oder Comedy in Bestform live zu sehen. Selbstverständlich wird da nicht nur geredet und gelacht, das Mitsingen und Tanzen ist ausdrücklich erwünscht.

Hennes Bender bietet am 31. Januar 2019 in seinem Programm „ALLE JUBELJAHRE“ das Beste aus 50 Jahren – von Shakespeare bis Spongebob. Auch mit Johann König wird am 7. März 2019 gejubelt. In seinem Programm „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ stellt er die drängenden Fragen der Gegenwart und ist wie immer kühl in der Analyse, warm in der Poesie und heiß in der Darbietung. Am 20. März 2019 wird der Doktor der Nation, Eckart von Hirschhausen, sicher wieder die Westpress-Arena füllen, wenn der sich dem größten Thema unserer Zeit „der Zeit“ widmet. Endlich! – So heißt sein neues Programm und es gibt viele unerwartete Aha-Erlebnisse, erstaunliche Fakten, eine Prise Zauberei und Musik mit dem genialen Christoph Reuter am Klavier. Alles interaktiv, witzig und hintersinnig zugleich.

Am 30. April 2019 darf ordentlich getanzt werden. Still Collins heizt in der Werkstatthalle ein und anschließend wird in der Maxigastro weiter in den Mai getanzt. Still Collins ist längst kein Geheimtipp mehr in der deutschen Musikszene, denn inzwischen hat es sich herumgesprochen: „Mach‘ die Augen zu und Du denkst, er sei es wirklich“, spricht man! Danach gibt ́s am 9. Mai 2019 mit Wilfried Schmickler „Kein Zurück“ mehr und Daphne Deluxe plaudert am 16. Mai 2019 über „Das pralle Leben“.

Im zweiten Halbjahr geht ́s Anfang November Schlag auf Schlag weiter. Sebastian Pufpaff fordert gleich am 1. November auf „Wir nach“, am 6. November sind die zurzeit wohl bekanntesten Eltern der Comedy-Szene zu Gast. Margie Kinsky & Bill Mockridge rufen „Hurra, wir lieben noch!“ Zwei Tage später, am 8. November, bittet Frau Höpker zum Gesang. Frau Höpker ist Vollblut-Musikerin und Vollblut-Entertainerin, und das muss man erlebt haben! Sie nimmt ihr Publikum bei der Hand und lässt im Festsaal einen stimmgewaltigen Chor entstehen. Am 16. November sinniert Urban Priol in seinem Programm über „gesternheutemorgen“ und auch die Vorschau auf 2020 macht Lust auf Comedy-Live, wenn Ralf Schmitz mal wieder nach Hamm kommt. Am 20. Februar 2010 lädt er zu einer „Schmitzeljagd“ in die Westpress-Arena ein.

Eintrittskarten gibt es vor Ort im Maxipark oder an allen Vorverkaufsstellen, u.a. Westfälischer Anzeiger, Ticket Corner, Verkehrsverein oder im Maximilianpark, Telefon 02381-98210-32 und online unter www.maximilianpark.de bzw. www.eventim.de erhältlich.