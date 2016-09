20 Jahre HNF – Eine Woche feiern

OWL.Am 24. Oktober eröffnete Bundeskanzler Helmut Kohl das Heinz Nixdorf MuseumsForum (HNF). Die Verantwortlichen des weltgrößten Computermuseums nehmen den 20. Jahrestag zum Anlass, um den Besuchern in der letzten Oktoberwoche nicht nur ein vielfältiges und umfangreiches Jubiläumsprogramm zu bieten, sondern auch neue Ausstellungsbereiche zu eröffnen.

„Mit den vier neuen Bereichen richtet das HNF seinen Fokus noch stärker auf die aktuellen Themen Digitalisierung und Vernetzung, die unsere Zukunft bestimmen werden“, betont HNF-Geschäftsführer Dr. Jochen Viehoff. „Die Bereiche sind in vielerlei Hinsicht interaktiv und eröffnen den Besuchern neue Möglichkeiten, selbstständig die Welt der Netze und Programme zu erkunden.“

Im CodeLab wird das Programmieren spielerisch erlebbar. 49 Winkekatzen lassen sich so in Bewegung setzen. Der Smart World überschriebene Bereich zeigt anschaulich, wie bereits heute unser Alltag durch das Internet und Sensoren bestimmt wird. Die Geschichte des Internets wird mit einer neuartigen Installation anhand origineller Objekte anschaulich illustriert. Von der Historie bis in die Gegenwart führen die Digitalen Spielewelten. Es stehen Pac-Man, Tomb Raider und ein alter Arcade-Automat ebenso bereit, wie ein moderner Gamer PC und Tetris auf einem Großmonitor.

Eröffnet werden die Bereiche am Samstag, 29. Oktober um 18 Uhr mit musikalischer und poetischer Begleitung. Daran schließt um 21 Uhr die Open House-Party an. Das Museum wird zum Dancefloor mit Musik von DJ Korte.