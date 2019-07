Bielefeld. 20 Jahre Comedy Stadtrundfahrt mit Heinz Flottmann und Vetter Horst. Was anfangs eher wie eine merkwürdige Laune in der Kulturlandschaft wirkte, geht dieses Jahr in die 21. Runde. Die Stadt hat sich verändert, auch Heinz ist etwas reifer geworden, nur Vetter Horst ist ganz der Alte geblieben. Manche Dinge sind einfach verschwunden, wie das Siekerloch, die Anerkennung der Detmolderstraße als Europäische Bandscheibenvorfall-Route, das Dixi-Klo an der ehemaligen Berliner-Platz-Wunde oder der Boulevard zum Bahnhof. Dafür ist Neues hinzugekommen:

Die Ost-Tribühne, der Campus Handwerk, der grüne Würfel oder die Namen des Uni-Viertels. Und weil die Stadt ständig neue Wunder generiert, erneuert sich die Fahrt mit ihnen. Der Titel ist geblieben – der Inhalt aktualisiert sich stetig mit den neuen Kuriositäten des urbanen Alltags. 20 Jahre Comedy Stadtrundfahrt – da soll es an kleinen Überraschungen und überraschenden Kleinigkeiten nicht fehlen. Eigentlich fehlen nur noch Sie! Die Tickets 15,00 € / 11,00 € erm. gibt es aussgließlich bei der Tourist-Information Tel. 0521-516999