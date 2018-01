20. + 21. Januar: Workshop Ölmalerei

Ölmalerei: Workshop am 20. und 21. Januar 2018

Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Ort: AtelierPLÖGER, Detmold

Thema: Malerei mit Ölfarben

Ein kompaktes Wochenende mit Malerei.

In diesem Kurs dienen spezielle Aufgaben zur Malerei als Vorgabe, um die Teilnehmer/innen zu neuen Bildideen auf Papier und Leinwand zu bringen. Dieser Kurs richtet sich sowohl an Malerei-Anfänger als auch an fortgeschrittene Interessierte. Unter der Anleitung des Künstlers Axel Plöger entstehen aus Übungen und Experimenten mit unterschiedlichen Maltechniken eigene Bilder.

Weitere Infos: AtelierPLÖGER

Axel Plöger

Tel.: 0163 8651 266

Email: atelier@axelploeger.de