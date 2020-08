20.08.2020 – Online-Infotermin: Mit FHDW und Bertelsmann die IT-Karriere starten

Paderborn. Der Medienkonzern Bertelsmann lädt gemeinsam mit der Fachhochschule der Wirtschaft in Paderborn (FHDW) zu einem Online-Infotermin. Thema der Veranstaltung am Donnerstag, 20. August (ab 15 Uhr) ist die Kombination aus dem dualem Bachelor-Studium (Wirtschaftsinformatik) an der FHDW und der Ausbildung zum Fachinformatiker beim FHDW-Partnerunternehmen Bertelsmann.

Wirtschaftsinformatiker sind gesuchte Leute auf dem Arbeitsmarkt. Sie sind gleichermaßen mit theoretischem IT- und Managementwissen ausgestattet. Und wenn sie ihr Studium an der Fachhochschule der Wirtschaft in Paderborn (FHDW) gemacht haben, haben sie sich auch schon praktisch in Projekten bewährt. Denn bei dem dualen Bachelor-Studium wechseln die Studierenden im dreimonatigen Wechsel von der Hochschule in eines der Partnerunternehmen, um hier die obligatorischen Praxisphasen zu absolvieren. Eines der Partnerunternehmen ist der Gütersloher Medienkonzern Bertelsmann und der ist aktuell auf der Suche nach Studierenden, die parallel zu dem Studium die Ausbildung zum Fachinformatiker bei dem breit aufgestellten Unternehmen machen wollen. „Für ein Unternehmen wie Bertelsmann ist es enorm wichtig, frühzeitig junge Talente für die Informatik zu begeistern“, sagt Marius Dies, Ausbildungskoordinator bei Bertelsmann. Das Unternehmen wird am Donnerstag, 20. August gemeinsam mit der FHDW online über die Kombination aus Studium und Ausbildung informieren. Dies beschreibt die Zielsetzung des Infotermins so: „Wir möchten den Schülerinnen und Schülern aus der Region eine Orientierungshilfe für ihre Studien- und Berufswahl geben. Diese Online-Veranstaltung ist dafür super geeignet. Dort lernen sie nämlich nicht nur das Unternehmen kennen, sondern auch einige unserer Studierenden, die von ihren eigenen Erfahrungen berichten. Wir freuen uns darauf.“

Online-Infotermin: „Der Einstieg in deine IT-Karriere bei Bertelsmann“, am Donnerstag, 20. August, 15 bis 16.30 Uhr. Anmeldungen per Mail: Marius Dies (Ausbildungskoordinator Bertelsmann): marius.dies@bertelsmann.de