20.08.2020 – Film: „Why we cycle“ (englisch mit deutschem Untertitel)

Detmold. Für die Holländer*innen ist Radfahren so normal wie Atmen. Sie denken nicht darüber nach, sie machen es einfach. Vielleicht ist die Tatsache, dass sie nicht darüber nachdenken, der Schlüssel zum Erfolg des Fahrrads in diesem Land. Da sie sich aber keine Gedanken über das Radfahren machen, wussten sie bisher nicht genau, was die tieferen Bedürfnisse von RadfahrerInnen sind. In der Dokumentation „Why we cycle“ wurde deshalb mit gewöhnlichen RadfahrerInnen und SpezialistInnen aus verschiedenen Disziplinen gesprochen. Diese Gespräche decken einige offensichtliche, aber noch verborgenere Auswirkungen des Radfahrens auf Menschen, Gesellschaften und die Organisation von Städten auf.

Am 20. August um 19:30 – 21:00; Wandel-Werkstatt, Friedrichstr. 15, 32756 Detmold; Bitte vorher anmelden: c.bange@lippeimwandel.de