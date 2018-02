20.02.: Kompetenzchecks an der FHM

Fachtagung für Anbieter und Anwender von Potentialanalysen und Kompetenzchecks am 20. Februar 2018 an der FHM Bielefeld

Bielefeld. Das Institut für Weiterbildung und Kompetenzentwicklung (IWK) der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) veranstaltet am Dienstag, 20. Februar, am Standort in Bielefeld eine Fachtagung unter dem Titel „Potentialanalysen, Kompetenzchecks & Co. – Tipps, Tools und Trends“.

Ausbildung oder Studium? Zahnarzt oder Versicherungsmakler? Wer seine Stärken kennt, hat einen besseren Blick auf seine Entscheidungs- und Handlungskompetenz – ein wichtiger Faktor bei der Berufs- und Studienwahl. Um Potentiale frühzeitig zu erkennen, zu fördern und zu entwickeln, werden flächendeckend Potentialanalysen als ein erster Baustein im Bereich der Berufsorientierung durchgeführt. Eine hohe Verbreitung lässt dabei aber keine Rückschlüsse auf eine hohe Akzeptanz, gelingende und reibungslose Durchführung oder auf positive Effekte der Verfahren zu.

Die Fachtagung des Instituts für Weiterbildung und Kompetenzentwicklung (IWK) der FHM Bielefeld bietet für Anbieter und Anwender von Kompetenzfeststellungsverfahren die Gelegenheit, sich über aktuelle wissenschaftlichen Befunde, praktische Hilfen und die neuesten Entwicklungen auf dem Markt der Instrumente in diesem Handlungsfeld zu informieren. Neben Vorträgen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), des Instituts für Bildungskooperation (IfBk) und dem Zentrum für Berufsorientierung und Berufsverlaufsforschung (ZBB) und der Möglichkeit des Austauschs können die Testverfahren verschiedener Anbieter an diesem Tag auch ausprobiert werden.

Infos & Anmeldung:

Datum & Uhrzeit: Dienstag, 20. Februar 2018, 15 Uhr

Ort: Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Ravensberger Str. 10 G, 33602 Bielefeld

Anmeldung: www.fh-mittelstand.de/weiterbildung/seminare-tagungen oder an schacht@fh-mittelstand.de

Teilnahmegebühr: 90 Euro