20.000 Euro für den Umwelt- und Klimaschutz

Bielefeld. Auch im kommenden Jahr möchte die Stadtwerke Bielefeld Gruppe in Projekte investieren, die den Klima- und Umweltschutz in Bielefeld unterstützen. Ab sofort können sich deswe- gen gemeinnützige Vereine, Verbände oder auch Schulen und Kitas für den BieleFriends-Award 2018 bewerben. Jedes Projekt hat die Chance auf eine Förderung in Höhe von 2.000 Euro. Insgesamt fördert die Stadtwerke Bielefeld Gruppe zehn Projekte mit der Gesamtsumme von 20.000 €.

Die Stadtwerke Bielefeld haben die vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Klimaschutzziele bereits vorzeitig erreicht. Mit den eigenen Anlagen wurde zum Beispiel eine 40-prozentige Reduzierung des CO2-Ausstoßes erreicht und zwar vier bis fünf Jahre vor Ablauf der Zeit. Perspektivisch wird dieser gute Wert durch den Ausbau der regenerativen Erzeugungsanlagen weiter steigen.

Stadtwerke Geschäftsführer Martin Uekmann: „Bielefeld ist lebenswert. Dazu tragen wir als Stadtwerke Bielefeld Gruppe auch durch verschiedenste Umwelt- und Klimaschutzmaßnah- men bei. Mit dem BieleFriends-Award möchten wir das Engagement im Umwelt- und Klimaschutz in Bielefeld noch weiter voran bringen – für eine klimafreundliche Stadt. Denn nur gemeinsam können wir nachhaltig etwas bewirken.“

Stadtwerke Geschäftsführer Friedhelm Rieke ergänzt: „Ob Artenschutz oder Energieeinsparung, ob CO2-Reduzierung durch Radfahren oder durch das Pflanzen von Bäumen – Klima- schutz kann kinderleicht sein. Schon beim BieleFriends-Award 2017 hatten wir so viele unterschiedliche Projekte, die wir aus- zeichnungswürdig fanden. Das zeigt, wie vielfältig das Engagement in unserer Stadt ist.“

Unterstützt wird der BieleFriends-Award erneut von der Ersten Beigeordneten der Stadt Bielefeld, Anja Ritschel: „Jedes Projekt in Bielefeld, dass die städtischen Ziele zum Klimaschutz unterstützt, ist besonders wertvoll. Ich freue mich schon darauf im März viele Bürgerinnen und Bürger zu treffen, die auf ihre eigene Art und Weise den Schutz unserer Natur voranbringen.“

Die Energiedetektive der Bültmannshofschule

Einer der Gewinner des BieleFriends-Awards 2017 war die Bültmannshofschule. Lehrer Marius Rahe leitet dort die AG „Energiedetektive“. Dort treffen sich Schüler der 3. und 4. Klassen zusammen mit Rahe und dem Hausmeister und identifizieren, wo in der Schule Energie gebraucht und ver- braucht wird. Rahe erklärt: „Von dem Geld, das wir bekom- men haben, haben wir Bücher und Filme zum Thema Energie gekauft, als Lehrmaterial für unsere AG. Außerdem beschäf- tigen wir uns spielerisch mit dem Thema, zum Beispiel mit ei- nem Solar-Roboter, einem Solarheißluftballon und einem Wasserrad. So lernen die Kinder, wie überhaupt Energie ent- steht.“ Dann machen sich die Schüler auf die Suche nach „Energiefressern“ und überlegen, wie in ihrer Schule und auch zu Hause Energie gespart werden kann. Außerdem übernehmen die Kinder Licht- und Lüftungsdienste, um da- rauf zu achten, dass Energie auch sinnvoll eingesetzt und nicht verschwendet wird.