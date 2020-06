20.000 Einwegmasken für Minden

Spende aus der Partnerstadt Changzhou angekommen

Minden. „Xiexie“ heißt Dankeschön im Mandarin-Dialekt, der offiziellen Sprache in China. „Danke“ sagten nun in Form von Fotos und Videos neben Bürgermeister Michael Jäcke und der Feuerwehr Minden weitere 35 Mindener*innen für eine größere Masken-Spende aus Changzhou. Alle Grüße sollen gesammelt vom Trägerverein Partnerschaft Minden-Changzhou in Kürze online an die Partnerstadt übermittelt werden.

20.000 chirurgische Einwegmasken (Deklaration: Disposable Medical Masks) – verpackt in zehn Kartons – sind nach längerem Warten vergangene Woche in Minden angekommen. „Es gab Probleme mit dem Versenden der Masken. Die Zollregelungen in China wurden mehrfach geändert und die Masken mussten neu verpackt werden“, berichtet die für die städtischen Partner- und Patenschaften zuständige Mitarbeiterin, Katharina Kohlmeyer. Zeitgleich mit den für Minden bestimmten Masken kamen auch 20.000 Masken für die Stadt Essen an, die ebenfalls eine Partnerschaft mit der 4,7 Millionen Einwohner zählenden Stadt Changzhou unterhält.

„Wir haben uns Ende März sehr über die Nachricht gefreut, dass die Stadt Changzhou uns diese großzügige Spende zukommen lassen will. Empfängerin der Masken sollten zweckbestimmt die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr sein“, sagt Bürgermeister Michael Jäcke. Sofort nach dem Eintreffen der zehn Kartons in Minden, die eine von der Feuerwehr beauftragte Spedition vom Flughafen in Frankfurt/Main abgeholt hatte, wurde ein Foto gemacht.

Der Trägerverein Partnerschaft Minden-Changzhou hatte in seinem April-Rundbrief von der Schenkung berichtet und zu einer Dankesaktion aufgerufen: Jedes Mitglied – allein oder als Familie- sollte ein Foto von sich mit einem Schild „Danke“, „Xiexie“, einem Herz, einer Dankesgeste oder einem gemalten Dank machen. „So sind nun mehr als 35 Fotos und Videos zusammengekommen“, berichtet Vorsitzender Olrik Laufer. Und weiter: „Wir sind sehr dankbar, dass die Partnerschaft auch auf diesem Gebiet gelebt wird.“

Darüber hinaus gab es zwischenzeitlich weitere Spendenangebote für Masken aus China, die aber dankend abgelehnt wurden, weil es zwischenzeitlich auch in Deutschland ausreichend Masken gibt. Am 25. Mai haben chinesische Freunde und Unterstützer des Vereins je 2.000 Masken an das Johannes Wesling Klinikum sowie die Kliniken in Bückeburg und Vehlen gespendet.

Informationen zur Partnerschaft

Als erste Stadt in Ostwestfalen hat Minden am 29. Juni 2015 eine offizielle Partnerschaft mit einer Stadt in China geschlossen. Diese unterzeichneten seinerzeit der stellvertretende Bürgermeister der Millionenmetropole Changzhou, Fang Guoqiang, und Mindens damaliger Bürgermeister Michael Buhre vor rund 100 geladenen Gästen im Großen Rathaussaal. Beide Städte setzen stark auf Bildung, haben eine Campus-Universität beziehungsweise eine Campus-Fachhochschule mit technischen Fakultäten und beide sind Hafen-Standort.

Bislang gab es mehrere offizielle Delegationsbesuche aus Changzhou in Minden und von Mindenern in der chinesischen Partnerstadt. Auch Schüleraustausche und Begegnungen von Studentinnen und Studenten finden seit 2015 regelmäßig statt. Zuletzt reiste eine Gruppe aus Minden Ende September 2019 nach Changzhou. Dieser Besuch hatte die vier Schwerpunkte Tourismus, gute Wirtschaftsbeziehungen, Bürger*innen-Austausch und Klimaschutz.

Neben dem kulturellen, schulischen und sportlichen Austausch ist das Interesse der Partnerstadt in China an Kontakten zu Unternehmen, zu Einrichtungen des Gesundheitswesens und zu Hochschulen groß. Changzhou hat mehr als 4,7 Millionen Einwohner*innen und ist eine bezirksfreie Stadt in der Provinz Jiangsu. Die Geschichte der Stadt reicht mehr als 2.500 Jahre zurück. Heute ist Changzhou eine stark wachsende Industriestadt mit dem „China Dinosaur Park“ als eine der touristischen Attraktionen. Changzhou liegt südlich des Flusses Jangtse an den Eisenbahn- und Autobahnverbindungen von Shanghai nach Nanjing. Die Stadt wird vom stark befahrenen Kaiserkanal durchschnitten, der der älteste der Welt und UNECSO-Weltkulturerbe ist.