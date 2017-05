Vlotho. Am Freitag, dem 02. Juni und am Samstag, dem 03. Juni 2017 findet jeweils ab 17.00 Uhr das 2. Vlothoer Weinfest auf dem Sommerfelder Platz in Vlotho statt. Nach dem Erfolg des 1. Vlothoer Weinfestes im letzten Jahr soll auch in 2017 am ersten Wochenende im Juni das Motto des Vlothoer Weinfestes „Feiern, Schlemmen und Genießen“ heißen.

Die drei Winzer aus Rheinland-Pfalz vom letzten Jahr werden mit ihren Weinständen wieder nach Vlotho kommen und Pfälzer Weine ausschenken: Weingut Karl-Heinz Frey, Weingut Keber-Kölling und das Weingut Heil. Zusätzlich konnten wir noch ein neues Weingut für das Vlothoer Weinfest gewinnen: das Weingut Brühler Hof aus Volxheim, ebenfalls auf Rheinland-Pfalz, das ökologischen Weinbau betreibt. Selbstverständlich ist auch Wein Schmidt GmbH als Vlothoer Weinhändler wieder mit von der Partie.

Natürlich soll das Weinfest auch für diejenigen interessant sein, die keinen Wein mögen. Darum werden frisch gezapftes Herforder Pils und natürlich nichtalkoholische Getränke das Getränkeangebot abrunden. Die Gäste des Vlothoer Weinfestes können gerne hungrig kommen, aber ungerne auch wieder hungrig gehen. Darum wird es frische Flammkuchen geben und die bei den Westfalen so beliebte Bratwurst darf natürlich auch nicht fehlen. Die bekannte Vlothoer Fleischerei Kappel wird Bratwurst und Steak grillen und auch Pommes im Angebot haben.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt Deejay Energie. Verschiedene Musikrichtungen werden zu hören sein und es darf gerne getanzt werden.

Die Werbe- und Interessengemeinschaft Vlotho e.V. und die Vlotho Marketing GmbH laden herzlich ein, in gemütlicher Atmosphäre einen wunderschönen Abend zu erleben.