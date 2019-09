2. Nachhaltigkeitsmarkt in Minden am 14. September 2019

Minden. Auf dem 2. Nachhaltigkeitsmarkt im Rahmen des Schnurrviertelfestes am 14. September 2019 wird Klimaschutz und globale Nachhaltigkeit erlebbar. In der oberen Altstadt Mindens präsentieren zivilgesellschaftliche Akteure Handlungsmöglichkeiten.



Seit Monaten rufen Schülerinnen und Schüler auf ihren Freitags-Demonstrationen es unüberhörbar auf den Straßen hinaus: sie sind davon überzeugt, dass wir jetzt sofort aufhören müssen, auf Kosten ihrer und zukünftiger Generationen und der Menschen in anderen Weltregionen zu leben. Auch die Einsicht, dass Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft sich gegenseitig beeinflussen, teilen viele der Jugendlichen mit den Akteuren des Nachhaltigkeitsmarktes: kein dauerhafter wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Fortschritt ohne intakte Umwelt – keine intakte Umwelt ohne gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wohlstand. Nachhaltigkeit beschreibt also einen Weg, um die Welt im Gleichgewicht zu halten. Aber was bedeutet das Wort „Nachhaltigkeit“ eigentlich konkret? Stefan Straube-Neumann, Mitarbeiter im Welthaus Minden, sagt, dass der Begriff Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft stammt. Dort steht er für den Grundsatz, „dass ich nur so viel Bäume fällen kann, wie ich auch nachpflanze.“

„Was heute schon alles möglich ist bzw. wie nachhaltiges Handeln in vielen Lebenslagen leicht im Alltag umgesetzt werden kann und oft einen persönlichen Nutzen bringt, wird auf dem Nachhaltigkeitsmarkt erlebbar,“ sagt Katja Sonntag, eine der Organisatorinnen vom Welthaus Minden. Trink Wasser! Köstlich, kalorienfrei, (fast) kostenlos – die Vorzüge von Trinkwasser sprudeln schnell hervor, wenn man das Getränk unter die Lupe nimmt. „Das am besten untersuchte Lebensmittel ist nicht nur der ideale Durstlöscher, sondern auch etwa 100 Mal preiswerter als Mineralwasser aus der Flasche. Wer Leitungswasser trinkt, tut außerdem auch ‚volle Pulle‘ was für den Umweltschutz“, erklären Cornelia Franke-Röthemeyer und Pina Rennegarbe von der Umweltberatung der Verbraucherzentrale NRW. Was ist eigentlich nachhaltig? Ein neues energieeffizientes E-Gerät zu kaufen auch wenn das alte Gerät noch funktioniert, oder soll ich doch lieber das alte Gerät reparieren lassen? Diese und andere Fragen rund um das Thema „Energiesparen“ können Sie am Stand der Energieberatung der Verbraucherzentrale stellen.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Minden Lübbecke informiert über den Alltagsradverkehr – insbesondere in Minden, das sich fahrradfreundlich nennt. Auch das Radeln in der Freizeit und im Urlaub kommen nicht zu kurz. Radfahren liegt nicht nur im Trend, sondern ist nachhaltig und schützt das Klima. Wir brauchen mehr Platz fürs Rad. Elisabeth Schmelzer von GreenFairPlanet fragt „Welche Folgen haben Lebensmittelverschwendung, Plastikmüll, industrielle Agrarwirtschaft für Mensch und Natur weltweit?“ GreenFairPlanet zeigt, was jeder Einzelne, z.B. durch Upcycling tun kann. Außerdem gibt es wieder ein Essensretter-Buffet und unter dem Motto „der Garten summt“ werden mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Insektenhotels gebaut. Das BF (Bildungsforum Lernwelten) bietet gemeinsam mit dem Zauberer aus der Ritterstraße neben dem Schminkangebot für Kinder auch Lose und je nach Temperatur Getränke an. Die Kolpingsfamilie Minden stellt ihr faires Kaffeeprojekt vor, ggfs. mit Kostprobe, und wird sich mit der Fahrradwerkstatt von Caritas zusammentun.

Der Stand der SoLaWi steht unter dem Motto: „Gemüse wächst nicht im Supermarkt – Solidarische Landwirtschaft als Möglichkeit für eine nachhaltige, regionale Versorgung mit gesunden Lebensmitteln“.Das NABU Besucherzentrum Moorhus wird als BNE-Regionalzentrum mit seinem Stand über das aktuelle BNE-Programm und interessante Fortbildungen informieren und wie im letzten Jahr kleine Aktionen für Kinder zum Thema Klima- und Ressourcenschutz anbieten. Unter dem Motto „Raus aus dem Plastikwahn!“ plant die BUND-Kreisgruppe Minden-Lübbecke zum Plastiksparen im Alltag anzuregen, um die Umwelt zu schützen und der Ressourcenverschwendung entgegenzuwirken. Frank Dückershoff, Energiekostenberater aus der Ritterstraße informiert über alternative Stromversorgung.

„Eine Gesellschaft ist dann nachhaltig, wenn alle Bevölkerungsgruppen an ihr teilhaben können“ so der Club 74. An einem Stand werden Artikel verkauft, die in der Ergotherapie von psychisch kranken Menschen hergestellt wurden. Wer Ergotherapie macht kann „das Leben begreifen“ und seine Ressourcen neu entdecken. Die EUTB informiert mit ihrem Stand über Teilhabe für Menschen mit Behinderung. Der Projektchor „Singen im Alltag“ rundet die Präsentation des Club 74 e.V. musikalisch ab: Singen macht Spaß und ist gesund und kann ohne fremde Hilfsmittel jederzeit und jederorts ausgeführt werden! Wer singt, versetzt seinen ganzen Körper in Schwingung. Die Frauen der türkisch-islamischen Gemeinde in Minden bieten wieder köstlich herzhafte kulinarische Spezialitäten an. Und zwar auf mitgebrachtem Geschirr, welches vor Ort gespült wird, so dass im Sinne der Nachhaltigkeit kein Müll entstehen wird.Eine Ausstellung über die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs) wird vom Welthaus Minden präsentiert. Es werden u.a. Fragen gestellt wie „Was macht glücklich? Wie werden wir alle satt? Und wozu brauchen wir Wachstum?“Im gesamten Schnurrviertel auf dem Friedensplatz und in der Ritterstraße bis zur Simeons Herberge wird jede Menge weitere Information, Musik und Unterhaltung geboten. Speziell für Kinder wird es eine Rallye geben, auf der sie sich für Mitmach-Aktionen Stempel abholen können.Der Unverpacktladen am Friedensplatz hat den ganzen Tag offen. Es gibt TATICO-Kaffe der Mindener Kolpingfamilie im Ausschank und eine Malaktion für Kinder mit ökologischen Farben.

In der Ritterstraße feiert Bettina Fuhg das 10-jährige Bestehen ihres Ateliers für Schmuckdesign und „damit es im Schnurrviertel wieder so richtig schnurrt….modellieren wir kleine Katzen aus Ton“ so Cornelia Naerger von der Keramikwerkstatt.Rund um die Simeons Herberge wird es ebenso ein buntes Programm geben. Außerdem wird dort über die neue „Weltbaustelle“ gegenüber an der Ecke Königstraße/Simeonskirchhof informiert. Hier entsteht im September ein Wandbild in Kooperation mit Schüler_innen von Fridays for future zum Thema Klimawandel. Der Weltladen lädt dazu ein, alte Handys zum Recyceln der seltenen Erden abzugeben und es werden Aktionsmaterialien zur fairen Woche angeboten. Außerdem gibt es Saatgut aus fairem Handel, um einen eigenen Kaffeebaum auszusäen.

Alle Beteiligten des Nachhaltigkeitsmarktes auf einen Blick: Die Umwelt- und Energieberatung der Verbraucherzentrale. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC). Das BF (Bildungsforum Lernwelten). Die SoLaWi Solidarische Landwirtschaft. Das NABU Besucherzentrum. Moorhus / BNE-Regionalzentrum. Die Kolpingsfamilie Minden. GreenFairPlanet. Der Club 74 e.V. Frank Dückershoff, Energiekostenberater. Die BUND-Kreisgruppe. Die Frauen der türkisch-islamischen Gemeinde. Der Unverpacktladen am Friedensplatz. Weltladen und Informationszentrum 3. Welt vom Welthaus Minden