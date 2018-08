186 junge Menschen beginnen ihre Ausbildung bei Bertelsmann

Gütersloh. In diesen Tagen beginnen bei Bertelsmann im Raum Gütersloh 186 junge Frauen und Männer ihre Ausbildung beziehungsweise ihr Konzernstudium – so viele wie nie zuvor. Allein im Corporate Center sind es 100 junge Menschen, die am vergangenen Montag von Vertretern des Konzerns offiziell begrüßt wurden. Sie streben einen Abschluss in einem von 20 Ausbildungs- und Studiengängen an – ebenfalls so viele wie noch nie.

Im Corporate Center traten am Montag 38 Industriekaufleute, 13 Fachinformatiker und 16 Studentinnen und Studenten im dualen Studiengang „Bachelor of Arts – International Management“ ihren ersten Ausbildungstag an. Hinzu kamen 33 Studierende im Studiengang „Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik“, die bereits am 1. August ihre duale Ausbildung begonnen hatten.

Weitere 85 junge Menschen hatten für einen von 16 anderen Ausbildungsgängen in einem Bertelsmann-Unternehmen aus der Region eine Zusage bekommen. Zudem absolviert ab sofort ein Teilnehmer des neuen Studiengangs „Bachelor of Arts – Hotel Management“ seine Ausbildung im zu Bertelsmann gehörenden Parkhotel Gütersloh.

„Unternehmen tun gut daran, in Zeiten so großer Veränderungen, wie wir es im Moment erleben, an der Entwicklung von Nachwuchskräften festzuhalten. Wir leisten damit einen Beitrag, dass es Bertelsmann-Unternehmen weiterhin nicht an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen wird“, betonte Klaus Röttger, Leiter der Zentralen Ausbildung bei Bertelsmann, in seiner Ansprache bei der Begrüßung der neuen Auszubildenden. Sie seien eine Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg von Bertelsmann auch in der Zukunft. Entsprechend hoch sei die Nachfrage in den Unternehmen nach den frisch ausgebildeten Fachkräften. „Dass wir jungen Frauen und Männern mit unseren Ausbildungs- und Studiengängen gleichzeitig eine berufliche Perspektive anbieten, ist für alle Seiten von Vorteil“, so Röttger.

Marlies Hanfgarn, Leiterin der Zentralen Personalabteilung im Corporate Center, wies auf die Veränderungen bei der Zahl der Auszubildenden in den Ausbildungsgängen hin. IT-Berufe seien immer gefragter – Fachinformatiker und Wirtschaftsinformatik-Studenten machten zum Beispiel im Corporate Center inzwischen rund die Hälfte der Auszubildenden und Konzernstudenten aus. „Begreifen Sie die vor Ihnen liegende Ausbildung als große Chance auf Ihrem Weg ins Berufsleben“, rief sie die jungen Menschen auf. „Jetzt liegt der Ball bei Ihnen. Gestalten Sie mit uns zusammen die Zukunft unserer Geschäfte.“

Derzeit werden von der Zentralen Ausbildung bei Bertelsmann 309 Auszubildende und Konzernstudenten im Raum Gütersloh betreut. Auch diese Zahl war noch nie so hoch. Bertelsmann gehört damit in Summe zu den größten Ausbildungsunternehmen der Region. Von diesen 309 jungen Menschen sind inzwischen 154 im IT-Bereich tätig, 155 im kaufmännischen Bereich.