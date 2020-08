18.09.2020 – Klangkosmos Weltmusik – Haratago (Frankreich)

Neue Hirtengesänge aus den Pyrenäen

Freitag, 18.09.2020, 20:00 Uhr, Einlass 19:30 Uhr

Hangar 21, Charles-Lindbergh-Ring 10, 32756 Detmold

Detmold. Die vier Musiker des französischen Ensembles Haratago, die ursprünglich Folk, Jazz, Alte Musik und Zeitgenössische Musik spielen, setzen sich in ihrem neuen Projekt mit dem altüberlieferten Liedrepertoire der Basa Ahaide aus dem französischen Baskenland auseinander. Die Basa Ahaide sind die naturverbundenen Lieder der Hirten des Arbailles-Gebirges und den Bergen von Soule, die kleinste der sieben historischen Provinzen des Baskenlandes aus dem Département Pyrénées-Atlantiques. Ursprünglich wurden die Basa Ahaide ohne instrumentelle Begleitung solo und a capella gesungen. Dank ihrer sensiblen Orchestrierung bringt das Quartett die Basa Ahaide nun auf eine neue Ebene, ohne dass dabei etwas von ihrem traditionellen Wesen verlorengeht. Das Quartett führt die wunderschönen melancholischen und mystischen Basa Ahaide in die Gegenwart, öffnet sie, wie die Blüte einer großen Distel, indem es die Melodien mit Rhythmen wässert und mit tausend musikalischen Essenzen parfümiert. Mit ihren zeitgenössischen Arrangements nimmt Haratago das Publikum mit auf eine faszinierende Reise in die baskische Bergwelt.

Julen Achiary – Gesang

Nicolas Nageotte – Klarnet (Türkische Klarinette), Duduk

Jordi Cassagne – Violone (Bass Viola da Gamba)

Bastien Fontanille – Drehleier, Banjo, Amboès (Oboe aus Quercy)

VVK: 9€, ermäßigt: 7€

AK: 10€, ermäßigt: 8€

Ermäßigung für: Schüler*innen, Studierende, Auszubildende, Inhaber*innen eines Sozialpasses, Inhaber*innen der Ehrenamtskarte Detmold, Schwerbehinderte ab GdB 80%

Kartenvorverkauf:

Tourist-Infomation Detmold im Rathaus am Markt (Tel.: 05231 977-328) Lippische Landes-Zeitung (Tel.: 05231 911-113) alle Vorverkaufsstellen von ADticket (Hotline: 0180 6050400*) Tickets online (www.adticket.de) *0,20€/Anruf inkl. MwSt. Festnetzt und max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt alle Mobilfunknetze