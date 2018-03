17. Informatiktag NRW am 19. März in Paderborn

Informatiktag findet in Kooperation mit dem Heinz Nixdorf MuseumsForum statt – Rund 30 Workshops befassen sich mit Themen wie Robotik und Informatik in der Primarstufe



Paderborn. Am Montag, 19. März, findet in Paderborn der 17. Informatiktag NRW statt. Dazu lädt die Fachgruppe „Informatische Bildung in NRW“ der Gesellschaft für Informatik e. V. gemeinsam mit der Fachgruppe „Didaktik der Informatik“ der Universität Paderborn sowie dem Heinz Nixdorf MuseumsForum (HNF) ein. Der Informatiktag beginnt um 8.30 Uhr und endet um 15.45 Uhr. Veranstaltungsort ist das Heinz Nixdorf MuseumsForum (Fürstenallee 7, 33102 Paderborn).

In rund 30 Workshops und Vorträgen befassen sich über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit aktuellen Themen der Schulinformatik und der informatischen Bildung. Angeboten werden u. a. Workshops zu den Themen Robotik, Mikrocontroller und Informatik in der Primarstufe.

Ausstellungen zur Schulinformatik und zu technisch-administrativen Produkten runden das Angebot ab. Zudem werden im Rahmen des „Bundeswettbewerbs Informatik“ und des Online-Wettbewerbs „Informatik-Biber“ besonders aktive Schulen und Lehrer geehrt.

Weitere Informationen unter: www.informatiktag-nrw.de/informatiktag/informatiktag2018.