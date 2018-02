17.03.2018 – Benefizkonzert: Klassik – „Angeberwissen für Anfänger“

Klassische Benefizkonzerte in Rietberg und Bielefeld unterstützen Jugendwerk Rietberg und “Hand in Hand for Children”

Wer sich bisher nicht für klassische Musik erwärmen konnte, kann in Kürze einen neuen und vielversprechenden Anlauf unternehmen. Unter dem Titel “Der Mond scheint meist in cis-moll” können Interessierte in der Hechelei in Bielefeld auf eine musikalische Reise für Klassik-Einsteiger gehen – und damit Hand in Hand for Children unterstützen. Mit den Einnahmen des Benefizkonzerts wird eine Künstler-Tour in Kinderkliniken für herzkranke Kinder unterstützt, bei der die Kinder in erster Linie zum Lachen gebracht werden.

Die Veranstaltung in Rietberg ist bereits ausverkauft, für das Benefizkonzert in der Bielefelder Hechelei können jedoch noch Karten im Vorverkauf erworben werden. Einengende Kleiderordnung, Applaus-Regeln und ach so eloquent daherredende Menschen: Die meisten verbinden diese Kriterien mit dem Besuch eines klassischen Konzerts. Diese Vorurteile wie auch diverse Dirigenten-Egos nimmt Frank Roebers, Vorstandsvorsitzender der IT-Verbundgruppe SYNAXON AG aus Schloß Holte Stukenbrock und selbsternannter Musik-Junkie, als Vortragsredner genauer unter die Lupe.

Gemeinsam mit der Pianistin Eva Schüttler am Konzertflügel führt er mit Musikbeispielen und auf eine humorvolle, unterhaltsame und verständliche Weise in die Geschichte und Regeln klassischer Musik ein: angefangen bei Bach über Chopin bis hin zu Wagners Opern-Epos „Der Ring der Nibelungen“. „Wir bieten damit quasi Angeberwissen für Anfänger“, sagt Roebers. Die Benefizkonzerte sind Teil des SYNAXON-Spendensammelprogramms „Sabbeln für Kohle“.

Termine und Tickets

Die Benefizkonzerte werden an den folgenden Terminen veranstaltet:

Samstag, 3. März 2018, im Ratssaal Rietberg, Beginn um 19.30 Uhr (ausverkauft!),



Samstag, 17. März 2018, in der Hechelei Bielefeld, Beginn um 19.30

Tickets gibt es für 19,90 Euro online unter https://klassische-musik-entdecken.de/ sowie telefonisch über die Tickethotline 05207/9299200 (montags bis freitags 8 bis 18 Uhr).

Unterstützt werden die Benefizkonzerte von den Veranstaltungs- und Medienpartnern Karl-Jörg Kollmeyer und der Kanzlei BRANDI Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

Mehr Informationen unter https://klassische-musik-entdecken.de/ und https://synaxon.ag/spendenvortraege

Begünstigte Organisationen der beiden Benefizkonzerte sind das Jugendwerk Rietberg und „Hand in Hand for Children“.

Das Jugendwerk Rietberg nimmt seit 1969 junge Menschen auf, deren Entwicklung und Förderung in ihrem vorhergehenden Lebensumfeld nicht sichergestellt werden konnte. Am Ende der Erziehungs- beziehungsweise Betreuungszeit im Jugendwerk Rietberg steht vorrangig die Rückführung in die Herkunftsfamilie. (www.jugendwerk-rietberg.de) „Wir möchten die Arbeit des Jugendwerkes fördern, weil wir davon überzeugt sind, dass durch diese Arbeit ein enorm wichtiger Beitrag für Kinder und Jugendliche geleistet wird, die ohne diese Unterstützung wahrscheinlich keine Chance hätten“, erläutert Frank Roebers. Hand in Hand for Children unterstützt seit 1996 Kinder mit Krebserkrankungen und deren Eltern. Mit den gesammelten Geldern sind bereits Elternhäuser gebaut, Spielzimmer in Krankenhäusern eingerichtet, Forschung finanziert und technisches Equipment für Kinderkrebsstationen angeschafft worden. (http://www.handinhandforchildren.de) Mit den Einnahmen des Benefizkonzerts wird eine Künstler-Tour in Kliniken unterstützt, bei der die Kinder in erster Linie zum Lachen gebracht werden.

Bildunterzeilen:

Titelbild: Huldigung – wenn die Pianistin es zulässt: Eva Schüttler demonstriert den Zuschauern am Steinway-Flügel, wann man bei einem klassischen Konzert klatschen „darf“. Frank Roebers gibt den Einsatz zum Applaudieren. Foto: Astrid Piethan

Bild1: Freuen sich auf die beiden Benefizkonzerte in Rietberg und Bielefeld (von links): Ingrid Landwehrjohann, Adolf Salmen (beide Jugendwerk Rietberg), Pianistin Eva Schüttler und Frank Roebers, Vorstandsvorsitzender SYNAXON AG, sowie Dr. Harald Grams und Georg Pauling (beide Hand in Hand for Children). Foto: SYNAXON AG

Bild2: Die Pianistin Eva Schüttler stimmt die klassischen Hörbeispiele am Konzertflügel an. Foto: SYNAXON AG

Bild3: Referent Frank Roebers entführt die Zuschauer auf eine musikalische Reise durch die Klassik. Foto: SYNAXON AG

Zu den Personen:

Eva Schüttler begann im Alter von fünf Jahren Klavier zu spielen. Sie lehrt seit 2008 an der Hochschule für Musik Detmold. Neben ihrer Konzerttätigkeit als Solistin und als Kammermusikerin im klassischen Bereich ist sie in ganz unterschiedlichen Musikstilen zuhause.

Frank Roebers ist erfolgreicher Vortragsredner und Musikjunkie: Er spielte in den 80ern des letzten Jahrtausends Gitarre und Bass in Punk-Rock Bands. Heute dilettiert er mit Begeisterung klassische Musik auf dem Klavier und ist ein großer Wagner-Fan. Im Hauptberuf ist er Vorstandsvorsitzender der SYNAXON AG, in Nebenrollen unter anderem Pilot und Reserveoffizier.